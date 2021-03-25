Уралмаш (4х4) — Трактор (4х4): снова ждем результативной игры

Прогноз Уралмаш (4х4) — Трактор (4х4) (25-го марта 2021 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Уралмаш (4х4) — Трактор (4х4) 25.03.2021

25.03.2021 в 10:10 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Ural League, в котором на своей площадке местный клуб Уралмаш (4х4) примет соперника по национальному первенству Трактор (4х4).



Болельщики баскетбольного клуба Уралмаш (4х4) очень любят матчи против БК Трактор (4х4), ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 25.03.2021 хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 10:10 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Уралмаш (4х4) одержали три легкие победы.



Уралмаш (4х4) — Трактор (4х4). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Уралмаш (4х4) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Трактор (4х4). Данный поединок будет сыгран 25.03.2021, а по московскому времени его начало состоится в 10:10. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Трактор (4х4) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Уралмаш (4х4)

В этом сезоне баскетбольный клуб Уралмаш (4х4) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Уралмаш (4х4) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Уралмаш (4х4) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Уралмаш (4х4) нет более травмированных игроков основы.



Трактор (4х4)

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Трактор (4х4) сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Трактор (4х4) проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Трактор (4х4) травмированы только игроки глубокого резерва.

Прогноз на матч

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Уралмаш (4х4) — Трактор (4х4), несмотря на то, что он должен пройти только 25.03.2021. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 10:10 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Уралмаш (4х4) одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Уралмаш (4х4) — Трактор (4х4) (25.03.2021), ставки и коэффициенты

Уралмаш (4х4)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Уралмаш (4х4) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Уралмаш (4х4) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Уралмаш (4х4) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Уралмаш (4х4) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Трактор (4х4)

После того, как баскетбольный клуб Трактор (4х4) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Трактор (4х4) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Трактор (4х4) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Уралмаш (4х4) — Трактор (4х4) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Уралмаш (4х4) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 25.03.2021 сыграет матч против БК Трактор (4х4). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 10:10 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Уралмаш (4х4) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Уралмаш (4х4) — Трактор (4х4): снова ждем результативной игры

Баскетбольный клуб Уралмаш (4х4) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Уралмаш (4х4) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Трактор (4х4) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Трактор (4х4) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Трактор (4х4) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Уралмаш (4х4) — Трактор (4х4). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Уралмаш (4х4) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Уралмаш (4х4) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Уралмаш (4х4) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В данный момент баскетбольный клуб Трактор (4х4) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Трактор (4х4) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Трактор (4х4) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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