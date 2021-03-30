Прогноз Раманатхан/Трунгеллити — Габашвили/Тсенг (30-го марта 2021 года), ставки и коэффициенты

Раманатхан/Трунгеллити — Габашвили/Тсенг. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (30.03.21)

30.03.2021 в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Раманатхан/Трунгеллити , а противостоять в этом поединке будет Габашвили/Тсенг.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Раманатхан/Трунгеллити — Габашвили/Тсенг можно будет вплоть до 13:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 30.03.2021. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Раманатхан/Трунгеллити и Габашвили/Тсенг еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Раманатхан/Трунгеллити — Габашвили/Тсенг. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 30.03.2021, так что в разделе тенниса можно найти поединок Раманатхан/Трунгеллити — Габашвили/Тсенг. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 13:00 по Москве, пока не начался поединок. Раманатхан/Трунгеллити и Габашвили/Тсенг еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Раманатхан/Трунгеллити

По непонятным причинам Раманатхан/Трунгеллити в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Раманатхан/Трунгеллити теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Раманатхан/Трунгеллити занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Раманатхан/Трунгеллити играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Раманатхан/Трунгеллити имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Габашвили/Тсенг

Габашвили/Тсенг имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Габашвили/Тсенг уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Габашвили/Тсенг умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Габашвили/Тсенг обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Габашвили/Тсенг проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

«Раманатхан/Трунгеллити» — «Габашвили/Тсенг»: прогноз автора

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Раманатхан/Трунгеллити и Габашвили/Тсенг впервые будут встречаться между собой. Если Раманатхан/Трунгеллити уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Габашвили/Тсенг пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Раманатхан/Трунгеллити демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Раманатхан/Трунгеллити – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Раманатхан/Трунгеллити — Габашвили/Тсенг. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (30.03.21)

Раманатхан/Трунгеллити

На данный момент Раманатхан/Трунгеллити занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Раманатхан/Трунгеллити снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Раманатхан/Трунгеллити не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Раманатхан/Трунгеллити не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Габашвили/Тсенг

Несмотря на свой молодой возраст, Габашвили/Тсенг демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Габашвили/Тсенг уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Габашвили/Тсенг станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Габашвили/Тсенг, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Габашвили/Тсенг умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Габашвили/Тсенг имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Раманатхан/Трунгеллити — Габашвили/Тсенг Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Раманатхан/Трунгеллити и Габашвили/Тсенг. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Раманатхан/Трунгеллити — Габашвили/Тсенг: андердог способен удивить фаворита

Судя по количеству финалов и титулов, которые Раманатхан/Трунгеллити имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Раманатхан/Трунгеллити и Габашвили/Тсенг отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Габашвили/Тсенг в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Раманатхан/Трунгеллити превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Габашвили/Тсенг сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Раманатхан/Трунгеллити гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Раманатхан/Трунгеллити — Габашвили/Тсенг. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Раманатхан/Трунгеллити и Габашвили/Тсенг букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Раманатхан/Трунгеллити и Габашвили/Тсенг проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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