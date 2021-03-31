Карневалле/Маркиселли — Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва. Прогноз, ставки на матч(31.03.21)

Прогноз Карневалле/Маркиселли — Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва (31-го марта 2021 года), ставки и коэффициенты

Карневалле/Маркиселли — Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва (31.03.2021), ставки и коэффициенты

31.03.2021 в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Карневалле/Маркиселли , а противостоять в этом поединке будет Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Карневалле/Маркиселли — Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 31.03.2021, а его начало по МСК будет в 22:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Карневалле/Маркиселли. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Карневалле/Маркиселли — Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 31.03.2021 осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Карневалле/Маркиселли — Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Карневалле/Маркиселли и Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 22:00 по МСК.

Карневалле/Маркиселли

Карневалле/Маркиселли, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Карневалле/Маркиселли может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Карневалле/Маркиселли входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Карневалле/Маркиселли еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Карневалле/Маркиселли сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва

Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Карневалле/Маркиселли и Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Карневалле/Маркиселли — Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва. Прогноз, ставки на матч(31.03.21)

Карневалле/Маркиселли

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Карневалле/Маркиселли выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Карневалле/Маркиселли всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Карневалле/Маркиселли уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Карневалле/Маркиселли занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Карневалле/Маркиселли больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Карневалле/Маркиселли имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва

Выступать в зале Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Карневалле/Маркиселли — Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Карневалле/Маркиселли и Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Карневалле/Маркиселли — Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва: кто пройдет в следующий раунд?

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Карневалле/Маркиселли и Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Карневалле/Маркиселли сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Карневалле/Маркиселли – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Карневалле/Маркиселли и Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Карневалле/Маркиселли — Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Карневалле/Маркиселли и Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Карневалле/Маркиселли и Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat3-383053-lvy-praga-karlovarsko-prognoz-i-stavki-ot-professionala-31-03-21/