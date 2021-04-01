Андреев/Мочизуки — Рийтховен/Сельс. Прогноз, ставки на матч(01.04.21)

Прогноз Андреев/Мочизуки — Рийтховен/Сельс (01-го апреля 2021 года), ставки и коэффициенты

Андреев/Мочизуки — Рийтховен/Сельс (01-го апреля), ставки и коэффициенты

01-го апреля в 15:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Андреев/Мочизуки , а противостоять в этом поединке будет Рийтховен/Сельс.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Андреев/Мочизуки — Рийтховен/Сельс, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 01-го апреля, а его начало по МСК будет в 15:30. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Андреев/Мочизуки. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Андреев/Мочизуки — Рийтховен/Сельс:

Андреев/Мочизуки имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 01-го апреля нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Рийтховен/Сельс. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 15:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Андреев/Мочизуки имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Андреев/Мочизуки

В этом сезоне Андреев/Мочизуки демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Андреев/Мочизуки снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Андреев/Мочизуки является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Андреев/Мочизуки не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Андреев/Мочизуки еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Рийтховен/Сельс

Во взрослом туре Рийтховен/Сельс проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Рийтховен/Сельс пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Рийтховен/Сельс предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Рийтховен/Сельс еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

ITF, Андреев/Мочизуки — Рийтховен/Сельс

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Андреев/Мочизуки и Рийтховен/Сельс. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Андреев/Мочизуки — Рийтховен/Сельс. Прогноз, ставки на матч(01.04.21)

Андреев/Мочизуки

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Андреев/Мочизуки, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Андреев/Мочизуки уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Андреев/Мочизуки старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Андреев/Мочизуки, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Андреев/Мочизуки не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Андреев/Мочизуки все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Андреев/Мочизуки точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Рийтховен/Сельс

На этом турнире Рийтховен/Сельс играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Рийтховен/Сельс какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Рийтховен/Сельс уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Рийтховен/Сельс много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Рийтховен/Сельс сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Рийтховен/Сельс не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Андреев/Мочизуки — Рийтховен/Сельс Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Андреев/Мочизуки и Рийтховен/Сельс. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Андреев/Мочизуки — Рийтховен/Сельс: погода помешает показать хороший теннис

Андреев/Мочизуки и Рийтховен/Сельс которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Андреев/Мочизуки имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Рийтховен/Сельс хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Андреев/Мочизуки. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Рийтховен/Сельс умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Андреев/Мочизуки довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Рийтховен/Сельс вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Андреев/Мочизуки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Андреев/Мочизуки — Рийтховен/Сельс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Андреев/Мочизуки и Рийтховен/Сельс букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Андреев/Мочизуки и Рийтховен/Сельс проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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