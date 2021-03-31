Коннер Хуэртас дель Пино — Жоао Лукас Реис Да Сильва: погода помешает показать хороший теннис

Прогноз Коннер Хуэртас дель Пино — Жоао Лукас Реис Да Сильва (01.04.2021), ставки и коэффициенты

Коннер Хуэртас дель Пино — Жоао Лукас Реис Да Сильва (01-го апреля 2021 года), ставки и коэффициенты

01-го апреля 2021 года в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Коннер Хуэртас дель Пино , а противостоять в этом поединке будет Жоао Лукас Реис Да Сильва.



Так как теннисный поединок Коннер Хуэртас дель Пино — Жоао Лукас Реис Да Сильва пройдет уже 01-го апреля 2021 года, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 16:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Коннер Хуэртас дель Пино на тот момент намного сильнее, нежели Жоао Лукас Реис Да Сильва.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Коннер Хуэртас дель Пино — Жоао Лукас Реис Да Сильва:

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 01-го апреля 2021 года, так что в разделе тенниса можно найти поединок Коннер Хуэртас дель Пино — Жоао Лукас Реис Да Сильва. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 16:00 по Москве, пока не начался поединок. Коннер Хуэртас дель Пино и Жоао Лукас Реис Да Сильва еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Коннер Хуэртас дель Пино

По непонятным причинам Коннер Хуэртас дель Пино в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Коннер Хуэртас дель Пино теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Коннер Хуэртас дель Пино занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Коннер Хуэртас дель Пино играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Коннер Хуэртас дель Пино имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Жоао Лукас Реис Да Сильва

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Жоао Лукас Реис Да Сильва теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Жоао Лукас Реис Да Сильва имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Жоао Лукас Реис Да Сильва испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Жоао Лукас Реис Да Сильва выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Жоао Лукас Реис Да Сильва занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

ITF, Коннер Хуэртас дель Пино — Жоао Лукас Реис Да Сильва

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Коннер Хуэртас дель Пино и Жоао Лукас Реис Да Сильва впервые будут встречаться между собой. Если Коннер Хуэртас дель Пино уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Жоао Лукас Реис Да Сильва пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Коннер Хуэртас дель Пино демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Коннер Хуэртас дель Пино – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Коннер Хуэртас дель Пино — Жоао Лукас Реис Да Сильва 01-го апреля 2021 года

Коннер Хуэртас дель Пино

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Коннер Хуэртас дель Пино, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Коннер Хуэртас дель Пино уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Коннер Хуэртас дель Пино старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Коннер Хуэртас дель Пино, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Коннер Хуэртас дель Пино не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Коннер Хуэртас дель Пино все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Коннер Хуэртас дель Пино точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Жоао Лукас Реис Да Сильва

Выступать в зале Жоао Лукас Реис Да Сильва не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Жоао Лукас Реис Да Сильва старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Жоао Лукас Реис Да Сильва принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Жоао Лукас Реис Да Сильва демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Жоао Лукас Реис Да Сильва даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Жоао Лукас Реис Да Сильва хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Коннер Хуэртас дель Пино — Жоао Лукас Реис Да Сильва Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Коннер Хуэртас дель Пино и Жоао Лукас Реис Да Сильва. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Коннер Хуэртас дель Пино — Жоао Лукас Реис Да Сильва: погода помешает показать хороший теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Коннер Хуэртас дель Пино имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Коннер Хуэртас дель Пино и Жоао Лукас Реис Да Сильва отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Жоао Лукас Реис Да Сильва в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Коннер Хуэртас дель Пино превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Жоао Лукас Реис Да Сильва сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Коннер Хуэртас дель Пино гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Коннер Хуэртас дель Пино — Жоао Лукас Реис Да Сильва. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Коннер Хуэртас дель Пино и Жоао Лукас Реис Да Сильва, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat4-383444-mika-dagan-fruchtman-chan-su-dzhon-prognoz-i-stavki-ot-professionala-01-04-21/