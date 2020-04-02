Велч/Сврчина — Вирали-Муругесан/Сурешкумар. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (02.04.21)

Прогноз Велч/Сврчина — Вирали-Муругесан/Сурешкумар (02-го апреля), ставки и коэффициенты

Велч/Сврчина — Вирали-Муругесан/Сурешкумар (02.04.2021), ставки и коэффициенты

02.04.2021 в 12:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Велч/Сврчина , а противостоять в этом поединке будет Вирали-Муругесан/Сурешкумар.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 02.04.2021, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Велч/Сврчина — Вирали-Муругесан/Сурешкумар. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 12:30 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Велч/Сврчина, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Велч/Сврчина — Вирали-Муругесан/Сурешкумар. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Велч/Сврчина имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 02.04.2021 нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Вирали-Муругесан/Сурешкумар. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 12:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Велч/Сврчина имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Велч/Сврчина

В этом сезоне Велч/Сврчина имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Велч/Сврчина может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Велч/Сврчина еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Вирали-Муругесан/Сурешкумар

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Вирали-Муругесан/Сурешкумар в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Вирали-Муругесан/Сурешкумар уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Вирали-Муругесан/Сурешкумар уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Вирали-Муругесан/Сурешкумар обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

«Велч/Сврчина» — «Вирали-Муругесан/Сурешкумар»: прогноз автора

Велч/Сврчина и Вирали-Муругесан/Сурешкумар – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Велч/Сврчина — Вирали-Муругесан/Сурешкумар. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (02.04.21)

Велч/Сврчина

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Велч/Сврчина проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Велч/Сврчина в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Велч/Сврчина больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Велч/Сврчина уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Вирали-Муругесан/Сурешкумар

Вирали-Муругесан/Сурешкумар лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Вирали-Муругесан/Сурешкумар играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Вирали-Муругесан/Сурешкумар начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Вирали-Муругесан/Сурешкумар выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Вирали-Муругесан/Сурешкумар сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Велч/Сврчина — Вирали-Муругесан/Сурешкумар Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Велч/Сврчина и Вирали-Муругесан/Сурешкумар, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Велч/Сврчина и Вирали-Муругесан/Сурешкумар играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Велч/Сврчина, и Вирали-Муругесан/Сурешкумар неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Велч/Сврчина — Вирали-Муругесан/Сурешкумар: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Велч/Сврчина и Вирали-Муругесан/Сурешкумар, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Велч/Сврчина и Вирали-Муругесан/Сурешкумар уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Велч/Сврчина — Вирали-Муругесан/Сурешкумар. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Велч/Сврчина и Вирали-Муругесан/Сурешкумар.



http://evolvegame.ru/cat3-384023-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-averlagpribilova-katiniradzhi-02-04-21/