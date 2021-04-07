Прогноз Светлана Пироженко — Ксения Савенкова (08-го апреля), ставки и коэффициенты

Светлана Пироженко — Ксения Савенкова. Прогноз, ставки на матч (08.04.21)

08-го апреля 2021 года в 09:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Daily Pro Tour, в котором на корт выйдут Светлана Пироженко , а противостоять в этом поединке будет Ксения Савенкова.



Светлана Пироженко считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Ксения Савенкова 08-го апреля 2021 года будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 09:00 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



Светлана Пироженко — Ксения Савенкова. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 09:00 по Москве Светлана Пироженко выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Ксения Савенкова. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 08-го апреля 2021 года. Светлана Пироженко не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Светлана Пироженко

В этом сезоне Светлана Пироженко показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Светлана Пироженко сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Светлана Пироженко еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Светлана Пироженко обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Светлана Пироженко играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Светлана Пироженко любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Ксения Савенкова

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Ксения Савенкова имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Ксения Савенкова демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Ксения Савенкова не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Ксения Савенкова не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Daily Pro Tour, Светлана Пироженко — Ксения Савенкова

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Прогноз и ставка на матч Светлана Пироженко — Ксения Савенкова 08-го апреля 2021 года

Светлана Пироженко

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Светлана Пироженко выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Светлана Пироженко всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Светлана Пироженко уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Светлана Пироженко занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Светлана Пироженко больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Светлана Пироженко имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Ксения Савенкова

Этот сезон Ксения Савенкова проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Ксения Савенкова снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Ксения Савенкова слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Ксения Савенкова допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Светлана Пироженко — Ксения Савенкова Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Светлана Пироженко и Ксения Савенкова начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Светлана Пироженко и Ксения Савенкова показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Светлана Пироженко и Ксения Савенкова провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Светлана Пироженко и Ксения Савенкова действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Светлана Пироженко — Ксения Савенкова: порядок побьёт класс

Судя по количеству финалов и титулов, которые Светлана Пироженко имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Светлана Пироженко и Ксения Савенкова отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Ксения Савенкова в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Светлана Пироженко превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Ксения Савенкова сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Светлана Пироженко гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Светлана Пироженко — Ксения Савенкова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Светлана Пироженко и Ксения Савенкова букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Светлана Пироженко и Ксения Савенкова проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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