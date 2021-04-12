Прогноз Портленд Трейл Блэйзерс (SXM) — Атланта Хокс (KING) (12 апреля), ставки и коэффициенты

Портленд Трейл Блэйзерс (SXM) — Атланта Хокс (KING). Прогноз, ставки на матч. NBA (12.04.21)

12-го апреля 2021 года в 00:20 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Портленд Трейл Блэйзерс (SXM) примет соперника по национальному первенству Атланта Хокс (KING).



В 00:20 по МСК во всем мире любители баскетбола будут следить за встречей Портленд Трейл Блэйзерс (SXM) – Атланта Хокс (KING), где сойдутся одни из самых сильных команд этого турнира. До матча осталось всего несколько дней, так как он запланирован на 12-го апреля 2021 года, так что время на подготовку еще есть. В прошлом сезоне команды обменялись победами, а в этом уже соперники однажды встречались, и тогда со счетом 95-89 выиграли баскетболисты клуба Атланта Хокс (KING).



Портленд Трейл Блэйзерс (SXM) — Атланта Хокс (KING). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 00:20 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Портленд Трейл Блэйзерс (SXM) и Атланта Хокс (KING). Организаторы турнира собираются провести данную игру 12-го апреля 2021 года. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Атланта Хокс (KING). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Портленд Трейл Блэйзерс (SXM), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Портленд Трейл Блэйзерс (SXM)

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Портленд Трейл Блэйзерс (SXM) переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Портленд Трейл Блэйзерс (SXM) больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Портленд Трейл Блэйзерс (SXM) еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Атланта Хокс (KING)

На данный момент баскетбольный клуб Атланта Хокс (KING) занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Атланта Хокс (KING) мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Атланта Хокс (KING) не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

«Портленд Трейл Блэйзерс (SXM)» — «Атланта Хокс (KING)»: прогноз автора

Главный тренер баскетбольного клуба Портленд Трейл Блэйзерс (SXM) пообещал, что 12-го апреля 2021 года его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 00:20 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Атланта Хокс (KING). Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Прогноз и ставка на матч Портленд Трейл Блэйзерс (SXM) — Атланта Хокс (KING) 12-го апреля 2021 года

Портленд Трейл Блэйзерс (SXM)

Сейчас баскетбольный клуб Портленд Трейл Блэйзерс (SXM) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Портленд Трейл Блэйзерс (SXM) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Портленд Трейл Блэйзерс (SXM) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Атланта Хокс (KING)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Атланта Хокс (KING) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Атланта Хокс (KING) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Атланта Хокс (KING) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Портленд Трейл Блэйзерс (SXM) — Атланта Хокс (KING) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 12-го апреля 2021 года, и в его рамках состоится поединок Портленд Трейл Блэйзерс (SXM) — Атланта Хокс (KING). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 00:20 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Портленд Трейл Блэйзерс (SXM) — Атланта Хокс (KING): единоборств будет много, набранных очков — нет

Баскетбольный клуб Портленд Трейл Блэйзерс (SXM) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Портленд Трейл Блэйзерс (SXM) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Недавно у баскетбольного клуба Атланта Хокс (KING) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Атланта Хокс (KING) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Атланта Хокс (KING) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Портленд Трейл Блэйзерс (SXM) — Атланта Хокс (KING). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Портленд Трейл Блэйзерс (SXM) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Портленд Трейл Блэйзерс (SXM) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Портленд Трейл Блэйзерс (SXM) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

Три года назад у баскетбольного клуба Атланта Хокс (KING) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Атланта Хокс (KING) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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