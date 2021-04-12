Гуайкериес де Маргарита — Кондорес Де Зулия. Прогноз, ставки на матч(12.04.21)

Прогноз Гуайкериес де Маргарита — Кондорес Де Зулия (12 апреля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Гуайкериес де Маргарита — Кондорес Де Зулия 12.04.2021

12.04.2021 в 23:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Венесуэлы, в котором на своей площадке местный клуб Гуайкериес де Маргарита примет соперника по национальному первенству Кондорес Де Зулия.



Можно не сомневаться, что баскетбольная встреча Гуайкериес де Маргарита – Кондорес Де Зулия вызовет такой большой интерес у зрителей, что в 23:05 по МСК ее смотреть будут все поклонники этого вида спорта. Поединок состоится 12.04.2021 и откроет очередной тур чемпионата. Более полугода командам не приходилось встречаться на одной арене, а за такой небольшой срок в клубах много что изменилось. Что касается последней игры, то в ней со счетом 94-92 выиграл БК Кондорес Де Зулия.



Гуайкериес де Маргарита — Кондорес Де Зулия. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Гуайкериес де Маргарита возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Кондорес Де Зулия. Данный поединок будет сыгран 12.04.2021, а по московскому времени его начало состоится в 23:05. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Кондорес Де Зулия лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Гуайкериес де Маргарита

Многие игроки нападения на прошлой неделе покинули лазарет, так что можно не сомневаться, что в этом поединке баскетбольный клуб Гуайкериес де Маргарита отойдет от оборонительной схемы и начнет демонстрировать более атакующую игру. Тем более, что команда будет играть у себя дома, а болельщики будут постоянно гнать баскетболистов вперед. В последних двух домашних матчах баскетбольный клуб Гуайкериес де Маргарита проиграл, так что все уже заждались победы в родных стенах. Очки нужны команде еще и из-за турнирного положения, ведь Гуайкериес де Маргарита занимает девятую строчку и всего в шаге от зоны плей-офф. В последнем матче, который проходил в гостях, команда продемонстрировала хорошую форму и сумела одержать уверенную победу с разницей в десять очков, причем главный тренер даже не использовал некоторых лидеров. У хозяев травмирован только легкий нападающий, но у команды на этой позиции достаточно опытных баскетболистов.



Кондорес Де Зулия

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Кондорес Де Зулия потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Кондорес Де Зулия сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Кондорес Де Зулия не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Гуайкериес де Маргарита — Кондорес Де Зулия. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Гуайкериес де Маргарита — Кондорес Де Зулия, который организаторы собираются провести 12.04.2021. По московскому времени начало данной игры будет в 23:05. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Гуайкериес де Маргарита.



Гуайкериес де Маргарита — Кондорес Де Зулия. Прогноз, ставки на матч(12.04.21)

Гуайкериес де Маргарита

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Гуайкериес де Маргарита наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Гуайкериес де Маргарита сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Гуайкериес де Маргарита всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Гуайкериес де Маргарита бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Кондорес Де Зулия

После того, как баскетбольный клуб Кондорес Де Зулия проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Кондорес Де Зулия хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Кондорес Де Зулия продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Гуайкериес де Маргарита — Кондорес Де Зулия Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Гуайкериес де Маргарита — Кондорес Де Зулия пройдет 12.04.2021, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 23:05 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Гуайкериес де Маргарита — Кондорес Де Зулия: гости способны удивить фаворита

Прошлый матч баскетбольный клуб Гуайкериес де Маргарита проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Гуайкериес де Маргарита позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Гуайкериес де Маргарита играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Гуайкериес де Маргарита сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Кондорес Де Зулия входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Кондорес Де Зулия не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гуайкериес де Маргарита — Кондорес Де Зулия. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Гуайкериес де Маргарита лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Гуайкериес де Маргарита гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Гуайкериес де Маргарита все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

Три года назад у баскетбольного клуба Кондорес Де Зулия сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Кондорес Де Зулия идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

http://evolvegame.ru/cat2-390002-hiroki-moriya-martin-damm-prognoz-professionala-12-04-21/