Габарро/Гарсия Местре — Бондаревский/Де Кром: андердог способен удивить фаворита

Прогноз Габарро/Гарсия Местре — Бондаревский/Де Кром (13-го апреля 2021 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Габарро/Гарсия Местре — Бондаревский/Де Кром 13-го апреля

13-го апреля в 17:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Габарро/Гарсия Местре , а противостоять в этом поединке будет Бондаревский/Де Кром.



В 17:30 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Габарро/Гарсия Местре и Бондаревский/Де Кром. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 13-го апреля, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



Габарро/Гарсия Местре — Бондаревский/Де Кром. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 13-го апреля встречаются Габарро/Гарсия Местре и Бондаревский/Де Кром. Начало поединка запланировано на 17:30 по МСК. Габарро/Гарсия Местре является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Габарро/Гарсия Местре

Болельщики ожидали, что на этом турнире Габарро/Гарсия Местре продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Габарро/Гарсия Местре в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Габарро/Гарсия Местре сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Габарро/Гарсия Местре немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Бондаревский/Де Кром

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Бондаревский/Де Кром теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Бондаревский/Де Кром имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Бондаревский/Де Кром испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Бондаревский/Де Кром выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Бондаревский/Де Кром занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

ITF, Габарро/Гарсия Местре — Бондаревский/Де Кром

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Габарро/Гарсия Местре и Бондаревский/Де Кром. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Габарро/Гарсия Местре и Бондаревский/Де Кром продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Прогноз и ставка на матч Габарро/Гарсия Местре — Бондаревский/Де Кром 13-го апреля

Габарро/Гарсия Местре

На данном турнире Габарро/Гарсия Местре выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Габарро/Гарсия Местре выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Габарро/Гарсия Местре допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Габарро/Гарсия Местре особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Габарро/Гарсия Местре, это умение играть на травяных кортах.

Бондаревский/Де Кром

В этом сезоне Бондаревский/Де Кром не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Бондаревский/Де Кром сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Бондаревский/Де Кром допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Бондаревский/Де Кром допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Бондаревский/Де Кром демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Габарро/Гарсия Местре — Бондаревский/Де Кром Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Габарро/Гарсия Местре и Бондаревский/Де Кром, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Габарро/Гарсия Местре и Бондаревский/Де Кром играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Габарро/Гарсия Местре, и Бондаревский/Де Кром неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Габарро/Гарсия Местре — Бондаревский/Де Кром: андердог способен удивить фаворита

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Габарро/Гарсия Местре и Бондаревский/Де Кром, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Габарро/Гарсия Местре сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Бондаревский/Де Кром имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Габарро/Гарсия Местре – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Габарро/Гарсия Местре и Бондаревский/Де Кром на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Габарро/Гарсия Местре — Бондаревский/Де Кром. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Габарро/Гарсия Местре и Бондаревский/Де Кром, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat2-390567-rapid-zhen-aleksandriya-zhen-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-chempionat-rumynii-13-04-21/