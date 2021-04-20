Прогноз Каролина Меллгени Родригес Алвеш — Франсиска Хорхе (20.04.2021), ставки и коэффициенты

Каролина Меллгени Родригес Алвеш — Франсиска Хорхе. Прогноз, ставки на матч (20.04.21)

20-го апреля в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Каролина Меллгени Родригес Алвеш , а противостоять в этом поединке будет Франсиска Хорхе.



Так как Каролина Меллгени Родригес Алвеш в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Франсиска Хорхе, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 20-го апреля. Но, доказать обратное Каролина Меллгени Родригес Алвеш все же сможет в 12:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Каролина Меллгени Родригес Алвеш — Франсиска Хорхе. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 12:00 по Москве Каролина Меллгени Родригес Алвеш выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Франсиска Хорхе. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 20-го апреля. Каролина Меллгени Родригес Алвеш не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Каролина Меллгени Родригес Алвеш

В этом сезоне Каролина Меллгени Родригес Алвеш имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Каролина Меллгени Родригес Алвеш может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Каролина Меллгени Родригес Алвеш еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Франсиска Хорхе

Нынешняя форма, которую демонстрирует Франсиска Хорхе еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Франсиска Хорхе постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Франсиска Хорхе пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Франсиска Хорхе не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Франсиска Хорхе не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз на матч

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Каролина Меллгени Родригес Алвеш — Франсиска Хорхе. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.04.21)

Каролина Меллгени Родригес Алвеш

На данном турнире Каролина Меллгени Родригес Алвеш выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Каролина Меллгени Родригес Алвеш выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Каролина Меллгени Родригес Алвеш допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Каролина Меллгени Родригес Алвеш особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Каролина Меллгени Родригес Алвеш, это умение играть на травяных кортах.

Франсиска Хорхе

На этом турнире Франсиска Хорхе играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Франсиска Хорхе какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Франсиска Хорхе уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Франсиска Хорхе много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Франсиска Хорхе сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Франсиска Хорхе не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Каролина Меллгени Родригес Алвеш — Франсиска Хорхе Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Каролина Меллгени Родригес Алвеш и Франсиска Хорхе, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Каролина Меллгени Родригес Алвеш и Франсиска Хорхе играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Каролина Меллгени Родригес Алвеш, и Франсиска Хорхе неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Каролина Меллгени Родригес Алвеш — Франсиска Хорхе: порядок побьёт класс

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Каролина Меллгени Родригес Алвеш и Франсиска Хорхе, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Каролина Меллгени Родригес Алвеш сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Франсиска Хорхе имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Каролина Меллгени Родригес Алвеш – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Каролина Меллгени Родригес Алвеш и Франсиска Хорхе на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Каролина Меллгени Родригес Алвеш — Франсиска Хорхе. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Каролина Меллгени Родригес Алвеш и Франсиска Хорхе.



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