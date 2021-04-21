Корентин Денолли — Кенни Де Шеппер. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (22.04.21)

Прогноз Корентин Денолли — Кенни Де Шеппер (22-го апреля 2021 года), ставки и коэффициенты

Корентин Денолли — Кенни Де Шеппер (22-го апреля), ставки и коэффициенты

22-го апреля в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Корентин Денолли , а противостоять в этом поединке будет Кенни Де Шеппер.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 22-го апреля, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Корентин Денолли — Кенни Де Шеппер. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 14:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Корентин Денолли, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Корентин Денолли — Кенни Де Шеппер. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 22-го апреля, ведь именно в этот день на корте встречаются Корентин Денолли и Кенни Де Шеппер. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 14:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Корентин Денолли имеет на своем счету три победы, Кенни Де Шеппер может похвастаться четырьмя.

Корентин Денолли

Этот турнир Корентин Денолли проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Корентин Денолли может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Корентин Денолли однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Корентин Денолли имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Корентин Денолли левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Корентин Денолли хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Кенни Де Шеппер

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Кенни Де Шепперв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Кенни Де Шеппер играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Кенни Де Шеппер держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Кенни Де Шеппер демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Кенни Де Шеппер находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч

Длительное время Корентин Денолли и Кенни Де Шеппер не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Корентин Денолли и Кенни Де Шеппер. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Корентин Денолли — Кенни Де Шеппер. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (22.04.21)

Корентин Денолли

Несмотря на внушительный возраст, Корентин Денолли демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Корентин Денолли гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Корентин Денолли обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Корентин Денолли снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Корентин Денолли может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Кенни Де Шеппер

В этом сезоне Кенни Де Шеппер действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Кенни Де Шеппер обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Кенни Де Шеппер не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Кенни Де Шеппер не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Кенни Де Шеппер имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Корентин Денолли — Кенни Де Шеппер Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Корентин Денолли и Кенни Де Шеппер. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Корентин Денолли и Кенни Де Шеппер встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Корентин Денолли и Кенни Де Шеппер довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Корентин Денолли и Кенни Де Шеппер подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Корентин Денолли — Кенни Де Шеппер: кто пройдет в следующий раунд?

Корентин Денолли и Кенни Де Шеппер которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Корентин Денолли имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Кенни Де Шеппер хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Корентин Денолли. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Кенни Де Шеппер умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Корентин Денолли довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Кенни Де Шеппер вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Корентин Денолли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Корентин Денолли — Кенни Де Шеппер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Корентин Денолли и Кенни Де Шеппер букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Корентин Денолли и Кенни Де Шеппер проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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