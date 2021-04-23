Вахачик/Каня — Ниномия/Хибино: ставим на двойные ошибки

Прогноз Вахачик/Каня — Ниномия/Хибино (24-го апреля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Вахачик/Каня — Ниномия/Хибино 24 апреля

24 апреля в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Вахачик/Каня , а противостоять в этом поединке будет Ниномия/Хибино.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 24 апреля, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Вахачик/Каня — Ниномия/Хибино. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 13:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Вахачик/Каня, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Вахачик/Каня — Ниномия/Хибино. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 24 апреля осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Вахачик/Каня — Ниномия/Хибино вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Вахачик/Каня и Ниномия/Хибино не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 13:00 по МСК.

Вахачик/Каня

Этот турнир Вахачик/Каня проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Вахачик/Каня может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Вахачик/Каня однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Вахачик/Каня имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Вахачик/Каня левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Вахачик/Каня хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Ниномия/Хибино

На этом турнире Ниномия/Хибино выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Ниномия/Хибино снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Ниномия/Хибино чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Ниномия/Хибино уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Ниномия/Хибино зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз на матч Вахачик/Каня — Ниномия/Хибино

Длительное время Вахачик/Каня и Ниномия/Хибино не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Вахачик/Каня и Ниномия/Хибино. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Вахачик/Каня — Ниномия/Хибино (24 апреля), ставки и коэффициенты

Вахачик/Каня

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Вахачик/Каня, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Вахачик/Каня уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Вахачик/Каня старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Вахачик/Каня, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Вахачик/Каня не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Вахачик/Каня все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Вахачик/Каня точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Ниномия/Хибино

На этом турнире Ниномия/Хибино играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Ниномия/Хибино какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Ниномия/Хибино уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Ниномия/Хибино много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Ниномия/Хибино сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Ниномия/Хибино не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Вахачик/Каня — Ниномия/Хибино Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Вахачик/Каня и Ниномия/Хибино начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Вахачик/Каня и Ниномия/Хибино показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Вахачик/Каня и Ниномия/Хибино провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Вахачик/Каня и Ниномия/Хибино действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Вахачик/Каня — Ниномия/Хибино: ставим на двойные ошибки

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Вахачик/Каня и Ниномия/Хибино из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Ниномия/Хибино относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Ниномия/Хибино проводит второй или третий матч. А вот Вахачик/Каня как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Вахачик/Каня, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Вахачик/Каня без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Вахачик/Каня вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вахачик/Каня — Ниномия/Хибино. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Вахачик/Каня и Ниномия/Хибино букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Вахачик/Каня и Ниномия/Хибино проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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