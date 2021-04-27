Прогноз ЮАР (regball) — Новая Зеландия (regball) (28-го апреля), ставки и коэффициенты

ЮАР (regball) — Новая Зеландия (regball). Прогноз, ставки на матч. REGBALL (28.04.21)

28-го апреля 2021 года в 10:50 по МСК состоится матч в рамках чемпионата REGBALL, в котором на своей площадке местный клуб ЮАР (regball) примет соперника по национальному первенству Новая Зеландия (regball).



В последней встрече баскетбольных клубов ЮАР (regball) и Новая Зеландия (regball) сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 28-го апреля 2021 года попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 10:50 по МСК.



ЮАР (regball) — Новая Зеландия (regball). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На 28-го апреля 2021 года в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч ЮАР (regball) — Новая Зеландия (regball). Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 10:50 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб ЮАР (regball), одержав семь побед.

ЮАР (regball)

В этом сезоне баскетбольный клуб ЮАР (regball) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб ЮАР (regball) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб ЮАР (regball) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК ЮАР (regball) нет более травмированных игроков основы.



Новая Зеландия (regball)

В составе баскетбольного клуба Новая Зеландия (regball) нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Новая Зеландия (regball) не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Новая Зеландия (regball) уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Главный тренер баскетбольного клуба ЮАР (regball) пообещал, что 28-го апреля 2021 года его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 10:50 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Новая Зеландия (regball). Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



ЮАР (regball) — Новая Зеландия (regball) (28-го апреля 2021 года), ставки и коэффициенты

ЮАР (regball)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб ЮАР (regball) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК ЮАР (regball) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб ЮАР (regball) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба ЮАР (regball) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Новая Зеландия (regball)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Новая Зеландия (regball) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Новая Зеландия (regball) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч ЮАР (regball) — Новая Зеландия (regball) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб ЮАР (regball) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 28-го апреля 2021 года сыграет матч против БК Новая Зеландия (regball). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 10:50 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК ЮАР (regball) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

ЮАР (regball) — Новая Зеландия (regball): хозяева должны брать три очка

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб ЮАР (regball) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба ЮАР (regball) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба ЮАР (regball) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Новая Зеландия (regball) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Новая Зеландия (regball) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ ЮАР (regball) — Новая Зеландия (regball). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба ЮАР (regball) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб ЮАР (regball) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба ЮАР (regball) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В последнее время баскетбольный клуб Новая Зеландия (regball) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Новая Зеландия (regball) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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