Даниил Хуртов — Давид Миннивалиев: ставим на двойные ошибки

Прогноз Даниил Хуртов — Давид Миннивалиев (29 апреля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Даниил Хуртов — Давид Миннивалиев 29.04.2021

29.04.2021 в 23:45 по МСК состоится матч в рамках чемпионата VS OPEN, в котором на корт выйдут Даниил Хуртов , а противостоять в этом поединке будет Давид Миннивалиев.



Даниил Хуртов сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 29.04.2021 придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Давид Миннивалиев. По Москве данный поединок начнется в 23:45. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Давид Миннивалиев, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Даниил Хуртов — Давид Миннивалиев:

29.04.2021 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Даниил Хуртов — Давид Миннивалиев. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 23:45 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Давид Миннивалиев, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Давид Миннивалиев выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Даниил Хуртов

В этом сезоне Даниил Хуртов показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Даниил Хуртов играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Даниил Хуртов умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Даниил Хуртов и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Даниил Хуртов будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Даниил Хуртов чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Давид Миннивалиев

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Давид Миннивалиев на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Давид Миннивалиев демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Давид Миннивалиев имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Давид Миннивалиев намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Давид Миннивалиев не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Давид Миннивалиев будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Давид Миннивалиев и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Давид Миннивалиев умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Даниил Хуртов — Давид Миннивалиев

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Даниил Хуртов — Давид Миннивалиев (29.04.2021), ставки и коэффициенты

Даниил Хуртов

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Даниил Хуртов, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Даниил Хуртов уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Даниил Хуртов старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Даниил Хуртов, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Даниил Хуртов не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Даниил Хуртов все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Даниил Хуртов точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Давид Миннивалиев

Давид Миннивалиев лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Давид Миннивалиев играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Давид Миннивалиев начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Давид Миннивалиев выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Давид Миннивалиев сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Даниил Хуртов — Давид Миннивалиев Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Даниил Хуртов и Давид Миннивалиев. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Даниил Хуртов и Давид Миннивалиев встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Даниил Хуртов и Давид Миннивалиев довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Даниил Хуртов и Давид Миннивалиев подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Даниил Хуртов — Давид Миннивалиев: ставим на двойные ошибки

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Даниил Хуртов и Давид Миннивалиев, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Даниил Хуртов сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Давид Миннивалиев имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Даниил Хуртов – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Даниил Хуртов и Давид Миннивалиев на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Даниил Хуртов — Давид Миннивалиев. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Даниил Хуртов и Давид Миннивалиев. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Даниил Хуртов и для Давид Миннивалиев, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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