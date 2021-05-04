Прогноз Калашникова/Кудрявцева — Большова-Задойнов/Вэбли-Смит (04.05.2021), ставки и коэффициенты

Калашникова/Кудрявцева — Большова-Задойнов/Вэбли-Смит. Прогноз, ставки на матч (04.05.21)

04-го мая в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Калашникова/Кудрявцева , а противостоять в этом поединке будет Большова-Задойнов/Вэбли-Смит.



Калашникова/Кудрявцева сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 04-го мая придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Большова-Задойнов/Вэбли-Смит. По Москве данный поединок начнется в 15:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Большова-Задойнов/Вэбли-Смит, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Калашникова/Кудрявцева — Большова-Задойнов/Вэбли-Смит:

Теннисный поединок Калашникова/Кудрявцева — Большова-Задойнов/Вэбли-Смит запланирован организаторами турнира на 04-го мая, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 15:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Калашникова/Кудрявцева и Большова-Задойнов/Вэбли-Смит встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Калашникова/Кудрявцева имеет три победы при одном поражении.

Калашникова/Кудрявцева

На данный момент Калашникова/Кудрявцева является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Калашникова/Кудрявцева однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Калашникова/Кудрявцева демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Калашникова/Кудрявцева хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Калашникова/Кудрявцева часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Большова-Задойнов/Вэбли-Смит

Нынешняя форма, которую демонстрирует Большова-Задойнов/Вэбли-Смит еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Большова-Задойнов/Вэбли-Смит постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Большова-Задойнов/Вэбли-Смит пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Большова-Задойнов/Вэбли-Смит не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Большова-Задойнов/Вэбли-Смит не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

«Калашникова/Кудрявцева» — «Большова-Задойнов/Вэбли-Смит»: прогноз автора

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Калашникова/Кудрявцева и Большова-Задойнов/Вэбли-Смит являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Калашникова/Кудрявцева — Большова-Задойнов/Вэбли-Смит. Прогноз, ставки на матч(04.05.21)

Калашникова/Кудрявцева

На данный момент Калашникова/Кудрявцева занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Калашникова/Кудрявцева снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Калашникова/Кудрявцева не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Калашникова/Кудрявцева не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Большова-Задойнов/Вэбли-Смит

Большова-Задойнов/Вэбли-Смит лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Большова-Задойнов/Вэбли-Смит играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Большова-Задойнов/Вэбли-Смит начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Большова-Задойнов/Вэбли-Смит выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Большова-Задойнов/Вэбли-Смит сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Калашникова/Кудрявцева — Большова-Задойнов/Вэбли-Смит Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Калашникова/Кудрявцева и Большова-Задойнов/Вэбли-Смит начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Калашникова/Кудрявцева и Большова-Задойнов/Вэбли-Смит показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Калашникова/Кудрявцева и Большова-Задойнов/Вэбли-Смит провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Калашникова/Кудрявцева и Большова-Задойнов/Вэбли-Смит действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Калашникова/Кудрявцева — Большова-Задойнов/Вэбли-Смит: андердог способен удивить фаворита

Судя по количеству финалов и титулов, которые Калашникова/Кудрявцева имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Калашникова/Кудрявцева и Большова-Задойнов/Вэбли-Смит отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Большова-Задойнов/Вэбли-Смит в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Калашникова/Кудрявцева превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Большова-Задойнов/Вэбли-Смит сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Калашникова/Кудрявцева гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Калашникова/Кудрявцева — Большова-Задойнов/Вэбли-Смит. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Калашникова/Кудрявцева и Большова-Задойнов/Вэбли-Смит.



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