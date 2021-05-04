Прогноз Маи Хонтама — Валеска Александра Сан Мартин Рамирес (04-го мая), ставки и коэффициенты

Маи Хонтама — Валеска Александра Сан Мартин Рамирес. Прогноз, ставки на матч (04.05.21)

04.05.2021 в 18:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Маи Хонтама , а противостоять в этом поединке будет Валеска Александра Сан Мартин Рамирес.



В 18:30 по Москве Маи Хонтама и Валеска Александра Сан Мартин Рамирес выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 04.05.2021. Единственный раз Маи Хонтама и Валеска Александра Сан Мартин Рамирес встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Маи Хонтама сейчас считается фаворитом.



Маи Хонтама — Валеска Александра Сан Мартин Рамирес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 04.05.2021 осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Маи Хонтама — Валеска Александра Сан Мартин Рамирес вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Маи Хонтама и Валеска Александра Сан Мартин Рамирес не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 18:30 по МСК.

Маи Хонтама

В большинстве своих выигранных поединков Маи Хонтама берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Маи Хонтама с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Маи Хонтама сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Маи Хонтама также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Валеска Александра Сан Мартин Рамирес

Нынешняя форма, которую демонстрирует Валеска Александра Сан Мартин Рамирес еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Валеска Александра Сан Мартин Рамирес постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Валеска Александра Сан Мартин Рамирес пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Валеска Александра Сан Мартин Рамирес не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Валеска Александра Сан Мартин Рамирес не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

«Маи Хонтама» — «Валеска Александра Сан Мартин Рамирес»: прогноз автора

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Маи Хонтама — Валеска Александра Сан Мартин Рамирес. Прогноз, ставки на матч(04.05.21)

Маи Хонтама

На данный момент Маи Хонтама занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Маи Хонтама снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Маи Хонтама не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Маи Хонтама не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Валеска Александра Сан Мартин Рамирес

Валеска Александра Сан Мартин Рамирес лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Валеска Александра Сан Мартин Рамирес играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Валеска Александра Сан Мартин Рамирес начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Валеска Александра Сан Мартин Рамирес выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Валеска Александра Сан Мартин Рамирес сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Маи Хонтама — Валеска Александра Сан Мартин Рамирес Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Маи Хонтама и Валеска Александра Сан Мартин Рамирес. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Маи Хонтама — Валеска Александра Сан Мартин Рамирес: ставим на двойные ошибки

Маи Хонтама и Валеска Александра Сан Мартин Рамирес которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Маи Хонтама имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Валеска Александра Сан Мартин Рамирес хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Маи Хонтама. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Валеска Александра Сан Мартин Рамирес умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Маи Хонтама довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Валеска Александра Сан Мартин Рамирес вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Маи Хонтама.

СЕГОДНЯ МАТЧ Маи Хонтама — Валеска Александра Сан Мартин Рамирес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Маи Хонтама и Валеска Александра Сан Мартин Рамирес. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Маи Хонтама и для Валеска Александра Сан Мартин Рамирес, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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