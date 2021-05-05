Прогноз Реаско Гонсалес/Самудио — Бёррэдж/Хуриган (05.05.2021), ставки и коэффициенты

Реаско Гонсалес/Самудио — Бёррэдж/Хуриган. Прогноз, ставки на матч (05.05.21)

05 мая в 21:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Реаско Гонсалес/Самудио , а противостоять в этом поединке будет Бёррэдж/Хуриган.



Буквально несколько дней назад Реаско Гонсалес/Самудио и Бёррэдж/Хуриган играли свои матчи, а теперь уже 05 мая им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 21:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Реаско Гонсалес/Самудио имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Реаско Гонсалес/Самудио — Бёррэдж/Хуриган:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 05 мая встречаются Реаско Гонсалес/Самудио и Бёррэдж/Хуриган. Начало поединка запланировано на 21:00 по МСК. Реаско Гонсалес/Самудио является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Реаско Гонсалес/Самудио

Этот турнир Реаско Гонсалес/Самудио проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Реаско Гонсалес/Самудио может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Реаско Гонсалес/Самудио однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Реаско Гонсалес/Самудио имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Реаско Гонсалес/Самудио левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Реаско Гонсалес/Самудио хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Бёррэдж/Хуриган

На этом турнире Бёррэдж/Хуриган играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Бёррэдж/Хуриган все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Бёррэдж/Хуриган не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Бёррэдж/Хуриган уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Бёррэдж/Хуриган на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Бёррэдж/Хуриган пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

«Реаско Гонсалес/Самудио» — «Бёррэдж/Хуриган»: прогноз автора

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Реаско Гонсалес/Самудио и Бёррэдж/Хуриган уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Реаско Гонсалес/Самудио — Бёррэдж/Хуриган. Прогноз, ставки на матч(05.05.21)

Реаско Гонсалес/Самудио

В этом сезоне Реаско Гонсалес/Самудио демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Реаско Гонсалес/Самудио уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Реаско Гонсалес/Самудио любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Реаско Гонсалес/Самудио часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Реаско Гонсалес/Самудио умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Бёррэдж/Хуриган

Этот сезон Бёррэдж/Хуриган проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Бёррэдж/Хуриган снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Бёррэдж/Хуриган слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Бёррэдж/Хуриган допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Реаско Гонсалес/Самудио — Бёррэдж/Хуриган Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Реаско Гонсалес/Самудио и Бёррэдж/Хуриган аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Реаско Гонсалес/Самудио и Бёррэдж/Хуриган обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Реаско Гонсалес/Самудио и Бёррэдж/Хуриган постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Реаско Гонсалес/Самудио — Бёррэдж/Хуриган: кто пройдет в следующий раунд?

Реаско Гонсалес/Самудио и Бёррэдж/Хуриган которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Реаско Гонсалес/Самудио имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Бёррэдж/Хуриган хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Реаско Гонсалес/Самудио. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Бёррэдж/Хуриган умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Реаско Гонсалес/Самудио довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Бёррэдж/Хуриган вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Реаско Гонсалес/Самудио.

СЕГОДНЯ МАТЧ Реаско Гонсалес/Самудио — Бёррэдж/Хуриган. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Реаско Гонсалес/Самудио и Бёррэдж/Хуриган сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Реаско Гонсалес/Самудио, и Бёррэдж/Хуриган будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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