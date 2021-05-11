Мемфис Гризлиз — Нью-Орлеан Пеликанс. Прогноз, ставки на матч(11.05.21)

Прогноз Мемфис Гризлиз — Нью-Орлеан Пеликанс (11.05.2021), ставки и коэффициенты

Мемфис Гризлиз — Нью-Орлеан Пеликанс (11.05.2021), ставки и коэффициенты

11.05.2021 в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Мемфис Гризлиз примет соперника по национальному первенству Нью-Орлеан Пеликанс.



Болельщики баскетбольного клуба Мемфис Гризлиз очень любят матчи против БК Нью-Орлеан Пеликанс, ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 11.05.2021 хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 03:00 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Мемфис Гризлиз одержали три легкие победы.



Мемфис Гризлиз — Нью-Орлеан Пеликанс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поединок между баскетбольными клубами Мемфис Гризлиз и Нью-Орлеан Пеликанс собирались провести в прошлом месяце, но из-за участия многих игроков в матчах национальных сборных, встречу перенесли на 11.05.2021. Ее начало будет в 03:00 по МСК. Так как команды представляют один Дивизион, то они регулярно встречаются на баскетбольной площадке, а в этом сезоне было уже три поединка, в которых сильнее смотрелись хозяева данной игры, одержав все три победы.

Мемфис Гризлиз

На этот матч баскетболисты клуба Мемфис Гризлиз выйдут в отличном настроении, ведь они сейчас выдают серию из четырех побед, причем в последних десяти матчах выигрышных было девять. Хозяева отличаются очень надежной обороной, так как в этих десяти турах они лишь однажды позволили сопернику набрать более сотни очков. Баскетбольный клуб Мемфис Гризлиз лидирует в чемпионате, одержав в сезоне уже 34 победы, при всего десяти поражениях. Причем, на своем поле команда проиграла только три раза. Нападение у хозяев также хорошее, ведь редко бывают такие поединки, в которых баскетбольный клуб Мемфис Гризлиз не может набрать больше сотни очков. Серьезных кадровых потерь у команды сейчас нет, ведь в лазарете хоть и есть баскетболисты, но они в этом сезоне не играют важной роли.



Нью-Орлеан Пеликанс

Прогресс баскетбольного клуба Нью-Орлеан Пеликанс по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

Прогноз на матч

На 11.05.2021 в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Мемфис Гризлиз — Нью-Орлеан Пеликанс. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 03:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Мемфис Гризлиз дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Нью-Орлеан Пеликанс удалось одержать победу у себя дома.



Мемфис Гризлиз — Нью-Орлеан Пеликанс. Прогноз, ставки на матч(11.05.21)

Мемфис Гризлиз

В этом сезоне баскетбольный клуб Мемфис Гризлиз и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Мемфис Гризлиз играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Нью-Орлеан Пеликанс

После того, как баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Мемфис Гризлиз — Нью-Орлеан Пеликанс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Мемфис Гризлиз после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 11.05.2021 сыграет матч против БК Нью-Орлеан Пеликанс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 03:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Мемфис Гризлиз также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Мемфис Гризлиз — Нью-Орлеан Пеликанс: снова ждем результативной игры

В этом сезоне баскетбольный клуб Мемфис Гризлиз играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Мемфис Гризлиз уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Мемфис Гризлиз хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Нью-Орлеан Пеликанс не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мемфис Гризлиз — Нью-Орлеан Пеликанс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Мемфис Гризлиз был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Мемфис Гризлиз вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Мемфис Гризлиз практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В данный момент баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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