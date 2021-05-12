Алекс Марти-Пухольрас — Оскар Хосе Гутьеррес: в ожидании «эйсов»

Прогноз Алекс Марти-Пухольрас — Оскар Хосе Гутьеррес (13-го мая), ставки и коэффициенты

Алекс Марти-Пухольрас — Оскар Хосе Гутьеррес (13-го мая), ставки и коэффициенты

13-го мая в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Алекс Марти-Пухольрас , а противостоять в этом поединке будет Оскар Хосе Гутьеррес.



Теннисное противостояние Алекс Марти-Пухольрас — Оскар Хосе Гутьеррес пройдет 13-го мая, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 11:00 по московскому времени. Хотя Алекс Марти-Пухольрас и Оскар Хосе Гутьеррес уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Оскар Хосе Гутьеррес.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Алекс Марти-Пухольрас — Оскар Хосе Гутьеррес:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 13-го мая откроет его противостояние Алекс Марти-Пухольрас — Оскар Хосе Гутьеррес. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 11:00 по МСК, то есть до начала игры. Алекс Марти-Пухольрас и Оскар Хосе Гутьеррес отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Оскар Хосе Гутьеррес может гордиться семью победами, а вот Алекс Марти-Пухольрас имеет только пять выигранных встреч.

Алекс Марти-Пухольрас

В этом сезоне Алекс Марти-Пухольрас демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Алекс Марти-Пухольрас снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Алекс Марти-Пухольрас является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Алекс Марти-Пухольрас не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Алекс Марти-Пухольрас еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Оскар Хосе Гутьеррес

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Оскар Хосе Гутьеррес на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Оскар Хосе Гутьеррес демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Оскар Хосе Гутьеррес имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Оскар Хосе Гутьеррес намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Оскар Хосе Гутьеррес не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Оскар Хосе Гутьеррес будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Оскар Хосе Гутьеррес и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Оскар Хосе Гутьеррес умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Алекс Марти-Пухольрас и Оскар Хосе Гутьеррес – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Алекс Марти-Пухольрас — Оскар Хосе Гутьеррес (13-го мая), ставки и коэффициенты

Алекс Марти-Пухольрас

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Алекс Марти-Пухольрас, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Алекс Марти-Пухольрас уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Алекс Марти-Пухольрас старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Алекс Марти-Пухольрас, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Алекс Марти-Пухольрас не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Алекс Марти-Пухольрас все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Алекс Марти-Пухольрас точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Оскар Хосе Гутьеррес

Несмотря на свой молодой возраст, Оскар Хосе Гутьеррес демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Оскар Хосе Гутьеррес уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Оскар Хосе Гутьеррес станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Оскар Хосе Гутьеррес, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Оскар Хосе Гутьеррес умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Оскар Хосе Гутьеррес имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Алекс Марти-Пухольрас — Оскар Хосе Гутьеррес Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Алекс Марти-Пухольрас и Оскар Хосе Гутьеррес, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Алекс Марти-Пухольрас и Оскар Хосе Гутьеррес играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Алекс Марти-Пухольрас, и Оскар Хосе Гутьеррес неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Алекс Марти-Пухольрас — Оскар Хосе Гутьеррес: в ожидании «эйсов»

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Алекс Марти-Пухольрас и Оскар Хосе Гутьеррес, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Алекс Марти-Пухольрас сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Оскар Хосе Гутьеррес имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Алекс Марти-Пухольрас – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Алекс Марти-Пухольрас и Оскар Хосе Гутьеррес на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Алекс Марти-Пухольрас — Оскар Хосе Гутьеррес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Алекс Марти-Пухольрас и Оскар Хосе Гутьеррес. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Алекс Марти-Пухольрас и для Оскар Хосе Гутьеррес, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-408764-korvinkesh-meyoshtalder-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-itf-13-05-21/