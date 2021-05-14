Прогноз Таунсвилл Хит — Маккэй Метеорз (14.05.2021), ставки и коэффициенты

Таунсвилл Хит — Маккэй Метеорз. Прогноз, ставки на матч. Чемпионат Австралии (14.05.21)

14-го мая в 13:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Австралии, в котором на своей площадке местный клуб Таунсвилл Хит примет соперника по национальному первенству Маккэй Метеорз.



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Таунсвилл Хит – Маккэй Метеорз, запланированный на 14-го мая. Баскетболисты появятся на площадке в 13:30 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Маккэй Метеорз, то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



Таунсвилл Хит — Маккэй Метеорз. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Таунсвилл Хит возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Маккэй Метеорз. Данный поединок будет сыгран 14-го мая, а по московскому времени его начало состоится в 13:30. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Маккэй Метеорз лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Таунсвилл Хит

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Таунсвилл Хит переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Таунсвилл Хит больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Таунсвилл Хит еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Маккэй Метеорз

В составе баскетбольного клуба Маккэй Метеорз нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Маккэй Метеорз не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Маккэй Метеорз уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Прогноз на матч Таунсвилл Хит — Маккэй Метеорз

Вплоть до 14-го мая включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Таунсвилл Хит — Маккэй Метеорз. А так как начало встречи в 13:30 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Таунсвилл Хит практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Таунсвилл Хит — Маккэй Метеорз (14-го мая), ставки и коэффициенты

Таунсвилл Хит

В этом сезоне баскетбольный клуб Таунсвилл Хит и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Таунсвилл Хит играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Маккэй Метеорз

В прошлом месяце баскетбольный клуб Маккэй Метеорз играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Маккэй Метеорз надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

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Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 14-го мая, и в его рамках состоится поединок Таунсвилл Хит — Маккэй Метеорз. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 13:30 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Таунсвилл Хит — Маккэй Метеорз: хозяева разберутся с новичком

Прошлый матч баскетбольный клуб Таунсвилл Хит проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Таунсвилл Хит позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Таунсвилл Хит играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Таунсвилл Хит сейчас нет травмированных ключевых игроков.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Маккэй Метеорз все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Маккэй Метеорз также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Маккэй Метеорз продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

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В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Таунсвилл Хит просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Таунсвилл Хит совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Таунсвилл Хит выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Маккэй Метеорз не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Маккэй Метеорз уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Маккэй Метеорз очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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