Прогноз Галоппини/Капеччи — Нарди/Форти (20-го мая 2021 года), ставки и коэффициенты

Галоппини/Капеччи — Нарди/Форти. Прогноз, ставки на матч. ITF (20.05.21)

20-го мая 2021 года в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Галоппини/Капеччи , а противостоять в этом поединке будет Нарди/Форти.



Буквально несколько дней назад Галоппини/Капеччи и Нарди/Форти играли свои матчи, а теперь уже 20-го мая 2021 года им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 16:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Галоппини/Капеччи имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Галоппини/Капеччи — Нарди/Форти:

До 20-го мая 2021 года осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Галоппини/Капеччи — Нарди/Форти вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Галоппини/Капеччи и Нарди/Форти не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 16:00 по МСК.

Галоппини/Капеччи

Этот турнир Галоппини/Капеччи проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Галоппини/Капеччи может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Галоппини/Капеччи однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Галоппини/Капеччи имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Галоппини/Капеччи левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Галоппини/Капеччи хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Нарди/Форти

Нынешняя форма, которую демонстрирует Нарди/Форти еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Нарди/Форти постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Нарди/Форти пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Нарди/Форти не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Нарди/Форти не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Галоппини/Капеччи — Нарди/Форти. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

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Прогноз и ставка на матч Галоппини/Капеччи — Нарди/Форти 20-го мая 2021 года

Галоппини/Капеччи

Несмотря на внушительный возраст, Галоппини/Капеччи демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Галоппини/Капеччи гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Галоппини/Капеччи обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Галоппини/Капеччи снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Галоппини/Капеччи может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Нарди/Форти

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Нарди/Форти все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Нарди/Форти сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Нарди/Форти все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Нарди/Форти предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Галоппини/Капеччи — Нарди/Форти Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Галоппини/Капеччи и Нарди/Форти. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Галоппини/Капеччи и Нарди/Форти встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Галоппини/Капеччи и Нарди/Форти довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Галоппини/Капеччи и Нарди/Форти подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Галоппини/Капеччи — Нарди/Форти: порядок побьёт класс

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Галоппини/Капеччи и Нарди/Форти из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Нарди/Форти относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Нарди/Форти проводит второй или третий матч. А вот Галоппини/Капеччи как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Галоппини/Капеччи, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Галоппини/Капеччи без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Галоппини/Капеччи вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Галоппини/Капеччи — Нарди/Форти. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Галоппини/Капеччи и Нарди/Форти.



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