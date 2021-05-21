Прогноз Маю/Эрбер — Гонзалез/Демолинер (22-го мая), ставки и коэффициенты

Маю/Эрбер — Гонзалез/Демолинер. Прогноз, ставки на матч (22.05.21)

22-го мая в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Маю/Эрбер , а противостоять в этом поединке будет Гонзалез/Демолинер.



Маю/Эрбер сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 22-го мая придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Гонзалез/Демолинер. По Москве данный поединок начнется в 12:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Гонзалез/Демолинер, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Маю/Эрбер — Гонзалез/Демолинер. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 22-го мая встречаются Маю/Эрбер и Гонзалез/Демолинер. Начало поединка запланировано на 12:00 по МСК. Маю/Эрбер является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Маю/Эрбер

В этом сезоне Маю/Эрбер показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Маю/Эрбер играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Маю/Эрбер умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Маю/Эрбер и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Маю/Эрбер будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Маю/Эрбер чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Гонзалез/Демолинер

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Гонзалез/Демолинер теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Гонзалез/Демолинер имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Гонзалез/Демолинер испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Гонзалез/Демолинер выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Гонзалез/Демолинер занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

«Маю/Эрбер» — «Гонзалез/Демолинер»: прогноз автора

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Маю/Эрбер — Гонзалез/Демолинер. Прогноз, ставки на матч(22.05.21)

Маю/Эрбер

На данном турнире Маю/Эрбер выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Маю/Эрбер выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Маю/Эрбер допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Маю/Эрбер особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Маю/Эрбер, это умение играть на травяных кортах.

Гонзалез/Демолинер

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Гонзалез/Демолинер все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Гонзалез/Демолинер сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Гонзалез/Демолинер все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Гонзалез/Демолинер предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Маю/Эрбер — Гонзалез/Демолинер Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Маю/Эрбер и Гонзалез/Демолинер аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Маю/Эрбер и Гонзалез/Демолинер обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Маю/Эрбер и Гонзалез/Демолинер постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Маю/Эрбер — Гонзалез/Демолинер: снова ждем результативной игры

Маю/Эрбер и Гонзалез/Демолинер которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Маю/Эрбер имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Гонзалез/Демолинер хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Маю/Эрбер. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Гонзалез/Демолинер умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Маю/Эрбер довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Гонзалез/Демолинер вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Маю/Эрбер.

СЕГОДНЯ МАТЧ Маю/Эрбер — Гонзалез/Демолинер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Маю/Эрбер и Гонзалез/Демолинер букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Маю/Эрбер и Гонзалез/Демолинер проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat1-413881-kipr-severnaya-makedoniya-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-serebryanaya-evroliga-21-05-21/