Прогноз Бертолони/Симоне — Дэвис/Ульяченко (23.05.2021), ставки и коэффициенты

Бертолони/Симоне — Дэвис/Ульяченко. Прогноз, ставки на матч. ITF (23.05.21)

23 мая в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бертолони/Симоне , а противостоять в этом поединке будет Дэвис/Ульяченко.



23 мая пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Бертолони/Симоне и Дэвис/Ульяченко. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 10:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Бертолони/Симоне может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



Бертолони/Симоне — Дэвис/Ульяченко. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

23 мая пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Бертолони/Симоне — Дэвис/Ульяченко. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 10:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Дэвис/Ульяченко, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Дэвис/Ульяченко выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Бертолони/Симоне

Так как Бертолони/Симоне выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Бертолони/Симоне снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Бертолони/Симоне, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Бертолони/Симоне чем-то удивить, пока не ясно.



Дэвис/Ульяченко

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Дэвис/Ульяченко имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Дэвис/Ульяченко демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Дэвис/Ульяченко не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Дэвис/Ульяченко не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

ITF, Бертолони/Симоне — Дэвис/Ульяченко

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Бертолони/Симоне — Дэвис/Ульяченко. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (23.05.21)

Бертолони/Симоне

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Бертолони/Симоне выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Бертолони/Симоне всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Бертолони/Симоне уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Бертолони/Симоне занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Бертолони/Симоне больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Бертолони/Симоне имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Дэвис/Ульяченко

Этот сезон Дэвис/Ульяченко проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Дэвис/Ульяченко снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Дэвис/Ульяченко слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Дэвис/Ульяченко допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Бертолони/Симоне — Дэвис/Ульяченко Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Бертолони/Симоне и Дэвис/Ульяченко начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Бертолони/Симоне и Дэвис/Ульяченко показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Бертолони/Симоне и Дэвис/Ульяченко провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Бертолони/Симоне и Дэвис/Ульяченко действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Бертолони/Симоне — Дэвис/Ульяченко: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Бертолони/Симоне и Дэвис/Ульяченко которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Бертолони/Симоне имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Дэвис/Ульяченко хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Бертолони/Симоне. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Дэвис/Ульяченко умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Бертолони/Симоне довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Дэвис/Ульяченко вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Бертолони/Симоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бертолони/Симоне — Дэвис/Ульяченко. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Бертолони/Симоне и Дэвис/Ульяченко. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Бертолони/Симоне и для Дэвис/Ульяченко, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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