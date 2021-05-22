Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор — Ваншелбоим/Виртанен: погода помешает показать хороший теннис

Прогноз Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор — Ваншелбоим/Виртанен (23-го мая), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор — Ваншелбоим/Виртанен 23 мая

23 мая в 14:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор , а противостоять в этом поединке будет Ваншелбоим/Виртанен.



Буквально несколько дней назад Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор и Ваншелбоим/Виртанен играли свои матчи, а теперь уже 23 мая им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 14:30. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор — Ваншелбоим/Виртанен. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 23 мая, ведь именно в этот день на корте встречаются Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор и Ваншелбоим/Виртанен. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 14:30 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор имеет на своем счету три победы, Ваншелбоим/Виртанен может похвастаться четырьмя.

Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор

Этот турнир Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Ваншелбоим/Виртанен

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Ваншелбоим/Виртаненв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Ваншелбоим/Виртанен играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Ваншелбоим/Виртанен держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Ваншелбоим/Виртанен демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Ваншелбоим/Виртанен находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор — Ваншелбоим/Виртанен

Длительное время Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор и Ваншелбоим/Виртанен не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор и Ваншелбоим/Виртанен. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Прогноз и ставка на матч Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор — Ваншелбоим/Виртанен 23 мая

Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Ваншелбоим/Виртанен

В этом сезоне Ваншелбоим/Виртанен не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Ваншелбоим/Виртанен сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Ваншелбоим/Виртанен допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Ваншелбоим/Виртанен допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Ваншелбоим/Виртанен демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор — Ваншелбоим/Виртанен Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор и Ваншелбоим/Виртанен начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор и Ваншелбоим/Виртанен показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор и Ваншелбоим/Виртанен провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор и Ваншелбоим/Виртанен действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор — Ваншелбоим/Виртанен: погода помешает показать хороший теннис

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор и Ваншелбоим/Виртанен из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Ваншелбоим/Виртанен относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Ваншелбоим/Виртанен проводит второй или третий матч. А вот Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор — Ваншелбоим/Виртанен. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор и Ваншелбоим/Виртанен сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор, и Ваншелбоим/Виртанен будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-414586-prognozy-i-stavki-na-match-dnepr-budivelnik-23-05-21/