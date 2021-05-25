Ана Лантигуа Де Ла Нуес — Адитхя Карунаратне. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (25.05.21)

Прогноз Ана Лантигуа Де Ла Нуес — Адитхя Карунаратне (25-го мая 2021 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Ана Лантигуа Де Ла Нуес — Адитхя Карунаратне 25 мая

25 мая в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ана Лантигуа Де Ла Нуес , а противостоять в этом поединке будет Адитхя Карунаратне.



Ана Лантигуа Де Ла Нуес сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 25 мая придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Адитхя Карунаратне. По Москве данный поединок начнется в 15:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Адитхя Карунаратне, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Ана Лантигуа Де Ла Нуес — Адитхя Карунаратне. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 25 мая, ведь именно в этот день на корте встречаются Ана Лантигуа Де Ла Нуес и Адитхя Карунаратне. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 15:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Ана Лантигуа Де Ла Нуес имеет на своем счету три победы, Адитхя Карунаратне может похвастаться четырьмя.

Ана Лантигуа Де Ла Нуес

Ана Лантигуа Де Ла Нуес, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Ана Лантигуа Де Ла Нуес может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Ана Лантигуа Де Ла Нуес входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Ана Лантигуа Де Ла Нуес еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Ана Лантигуа Де Ла Нуес сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Адитхя Карунаратне

На этом турнире Адитхя Карунаратне играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Адитхя Карунаратне все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Адитхя Карунаратне не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Адитхя Карунаратне уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Адитхя Карунаратне на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Адитхя Карунаратне пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч

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Ана Лантигуа Де Ла Нуес — Адитхя Карунаратне. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (25.05.21)

Ана Лантигуа Де Ла Нуес

На данный момент Ана Лантигуа Де Ла Нуес занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Ана Лантигуа Де Ла Нуес снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Ана Лантигуа Де Ла Нуес не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Ана Лантигуа Де Ла Нуес не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Адитхя Карунаратне

На этом турнире Адитхя Карунаратне играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Адитхя Карунаратне какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Адитхя Карунаратне уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Адитхя Карунаратне много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Адитхя Карунаратне сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Адитхя Карунаратне не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Ана Лантигуа Де Ла Нуес — Адитхя Карунаратне Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Ана Лантигуа Де Ла Нуес и Адитхя Карунаратне. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Ана Лантигуа Де Ла Нуес — Адитхя Карунаратне: кто пройдет в следующий раунд?

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Ана Лантигуа Де Ла Нуес и Адитхя Карунаратне, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Ана Лантигуа Де Ла Нуес и Адитхя Карунаратне уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ана Лантигуа Де Ла Нуес — Адитхя Карунаратне. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Ана Лантигуа Де Ла Нуес и Адитхя Карунаратне.



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