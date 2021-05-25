Прогноз Николлз/Руис — Гарсия/Де Лас Херас Арментерас (25-го мая), ставки и коэффициенты

Николлз/Руис — Гарсия/Де Лас Херас Арментерас. Прогноз, ставки на матч (25.05.21)

25-го мая 2021 года в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Николлз/Руис , а противостоять в этом поединке будет Гарсия/Де Лас Херас Арментерас.



Николлз/Руис сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 25-го мая 2021 года придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Гарсия/Де Лас Херас Арментерас. По Москве данный поединок начнется в 18:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Гарсия/Де Лас Херас Арментерас, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Николлз/Руис — Гарсия/Де Лас Херас Арментерас. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 25-го мая 2021 года, ведь именно в этот день на корте встречаются Николлз/Руис и Гарсия/Де Лас Херас Арментерас. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 18:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Николлз/Руис имеет на своем счету три победы, Гарсия/Де Лас Херас Арментерас может похвастаться четырьмя.

Николлз/Руис

Пока Николлз/Руис не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Николлз/Руис находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Николлз/Руис будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Николлз/Руис довольно неплохо играет на данном покрытии.



Гарсия/Де Лас Херас Арментерас

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Гарсия/Де Лас Херас Арментерасв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Гарсия/Де Лас Херас Арментерас играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Гарсия/Де Лас Херас Арментерас держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Гарсия/Де Лас Херас Арментерас демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Гарсия/Де Лас Херас Арментерас находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

ITF, Николлз/Руис — Гарсия/Де Лас Херас Арментерас

Длительное время Николлз/Руис и Гарсия/Де Лас Херас Арментерас не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Николлз/Руис и Гарсия/Де Лас Херас Арментерас. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Николлз/Руис — Гарсия/Де Лас Херас Арментерас. Прогноз, ставки на матч(25.05.21)

Николлз/Руис

К данному турниру Николлз/Руис подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Николлз/Руис находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Николлз/Руис не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Николлз/Руис старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Николлз/Руис демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Гарсия/Де Лас Херас Арментерас

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Гарсия/Де Лас Херас Арментерас хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Гарсия/Де Лас Херас Арментерас никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Гарсия/Де Лас Херас Арментерас сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Гарсия/Де Лас Херас Арментерас всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Николлз/Руис — Гарсия/Де Лас Херас Арментерас Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Николлз/Руис и Гарсия/Де Лас Херас Арментерас аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Николлз/Руис и Гарсия/Де Лас Херас Арментерас обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Николлз/Руис и Гарсия/Де Лас Херас Арментерас постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Николлз/Руис — Гарсия/Де Лас Херас Арментерас: снова ждем результативной игры

Судя по количеству финалов и титулов, которые Николлз/Руис имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Николлз/Руис и Гарсия/Де Лас Херас Арментерас отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Гарсия/Де Лас Херас Арментерас в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Николлз/Руис превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Гарсия/Де Лас Херас Арментерас сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Николлз/Руис гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Николлз/Руис — Гарсия/Де Лас Херас Арментерас. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Николлз/Руис и Гарсия/Де Лас Херас Арментерас букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Николлз/Руис и Гарсия/Де Лас Херас Арментерас проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat0-416000-krasnodar-rus-habarovsk-rus-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-russian-open-2-26-05-21/