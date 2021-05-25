Кинг/Оливейра — Евсеев/Ортега-Ольмедо: погода помешает показать хороший теннис

Прогноз Кинг/Оливейра — Евсеев/Ортега-Ольмедо (26-го мая), ставки и коэффициенты

Кинг/Оливейра — Евсеев/Ортега-Ольмедо (26 мая), ставки и коэффициенты

26 мая в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Кинг/Оливейра , а противостоять в этом поединке будет Евсеев/Ортега-Ольмедо.



Кинг/Оливейра сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 26 мая придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Евсеев/Ортега-Ольмедо. По Москве данный поединок начнется в 15:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Евсеев/Ортега-Ольмедо, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кинг/Оливейра — Евсеев/Ортега-Ольмедо:

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Кинг/Оливейра — Евсеев/Ортега-Ольмедо, которая пройдет 26 мая в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 15:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Кинг/Оливейра

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Кинг/Оливейра находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Кинг/Оливейра является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Кинг/Оливейра умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Кинг/Оливейра обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Кинг/Оливейра может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Евсеев/Ортега-Ольмедо

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Евсеев/Ортега-Ольмедо теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Евсеев/Ортега-Ольмедо имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Евсеев/Ортега-Ольмедо испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Евсеев/Ортега-Ольмедо выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Евсеев/Ортега-Ольмедо занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз на матч

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Кинг/Оливейра и Евсеев/Ортега-Ольмедо впервые будут встречаться между собой. Если Кинг/Оливейра уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Евсеев/Ортега-Ольмедо пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Кинг/Оливейра демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Кинг/Оливейра – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Кинг/Оливейра — Евсеев/Ортега-Ольмедо 26 мая

Кинг/Оливейра

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Кинг/Оливейра выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Кинг/Оливейра всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Кинг/Оливейра уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Кинг/Оливейра занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Кинг/Оливейра больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Кинг/Оливейра имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Евсеев/Ортега-Ольмедо

На этом турнире Евсеев/Ортега-Ольмедо играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Евсеев/Ортега-Ольмедо какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Евсеев/Ортега-Ольмедо уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Евсеев/Ортега-Ольмедо много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Евсеев/Ортега-Ольмедо сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Евсеев/Ортега-Ольмедо не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Кинг/Оливейра — Евсеев/Ортега-Ольмедо Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Кинг/Оливейра и Евсеев/Ортега-Ольмедо. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Кинг/Оливейра — Евсеев/Ортега-Ольмедо: погода помешает показать хороший теннис

Кинг/Оливейра и Евсеев/Ортега-Ольмедо которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Кинг/Оливейра имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Евсеев/Ортега-Ольмедо хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Кинг/Оливейра. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Евсеев/Ортега-Ольмедо умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Кинг/Оливейра довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Евсеев/Ортега-Ольмедо вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Кинг/Оливейра.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кинг/Оливейра — Евсеев/Ортега-Ольмедо. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Кинг/Оливейра и Евсеев/Ортега-Ольмедо.



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