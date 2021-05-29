Прогноз Вашингтон Уизардс — Филадельфия Севенти Сиксерс (30-го мая 2021 года), ставки и коэффициенты

Вашингтон Уизардс — Филадельфия Севенти Сиксерс. Прогноз, ставки на матч. NBA (30.05.21)

30 мая в 02:10 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Вашингтон Уизардс примет соперника по национальному первенству Филадельфия Севенти Сиксерс.



Баскетболисты клубов Вашингтон Уизардс и Филадельфия Севенти Сиксерс в 02:10 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 30 мая. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Вашингтон Уизардс одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Вашингтон Уизардс также является лидером по количеству побед.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Вашингтон Уизардс — Филадельфия Севенти Сиксерс:

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Вашингтон Уизардс возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Филадельфия Севенти Сиксерс. Данный поединок будет сыгран 30 мая, а по московскому времени его начало состоится в 02:10. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Филадельфия Севенти Сиксерс лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Вашингтон Уизардс

В этом сезоне баскетбольный клуб Вашингтон Уизардс уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Вашингтон Уизардс одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Вашингтон Уизардс лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Вашингтон Уизардс нет более травмированных игроков основы.



Филадельфия Севенти Сиксерс

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Главный тренер баскетбольного клуба Вашингтон Уизардс пообещал, что 30 мая его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 02:10 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Филадельфия Севенти Сиксерс. Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Вашингтон Уизардс — Филадельфия Севенти Сиксерс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (30.05.21)

Вашингтон Уизардс

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Вашингтон Уизардс начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Филадельфия Севенти Сиксерс

Два года назад баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Вашингтон Уизардс — Филадельфия Севенти Сиксерс Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Вашингтон Уизардс — Филадельфия Севенти Сиксерс пройдет 30 мая, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 02:10 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Вашингтон Уизардс — Филадельфия Севенти Сиксерс: хозяева разберутся с новичком

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Вашингтон Уизардс провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Вашингтон Уизардс показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Вашингтон Уизардс и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Филадельфия Севенти Сиксерс также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вашингтон Уизардс — Филадельфия Севенти Сиксерс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Вашингтон Уизардс лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Вашингтон Уизардс гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Вашингтон Уизардс все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В данный момент баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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