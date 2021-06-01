Мандлик/Окамура — Макаду/Перрин. Прогноз, ставки на матч(01.06.21)

Прогноз Мандлик/Окамура — Макаду/Перрин (01-го июня), ставки и коэффициенты

Мандлик/Окамура — Макаду/Перрин (01-го июня 2021 года), ставки и коэффициенты

01-го июня 2021 года в 20:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Мандлик/Окамура , а противостоять в этом поединке будет Макаду/Перрин.



Так как Мандлик/Окамура в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Макаду/Перрин, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 01-го июня 2021 года. Но, доказать обратное Мандлик/Окамура все же сможет в 20:30 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мандлик/Окамура — Макаду/Перрин:

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Мандлик/Окамура — Макаду/Перрин, которая пройдет 01-го июня 2021 года в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 20:30 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Мандлик/Окамура

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Мандлик/Окамура находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Мандлик/Окамура является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Мандлик/Окамура умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Мандлик/Окамура обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Мандлик/Окамура может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Макаду/Перрин

На этом турнире Макаду/Перрин играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Макаду/Перрин все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Макаду/Перрин не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Макаду/Перрин уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Макаду/Перрин на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Макаду/Перрин пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч

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Мандлик/Окамура — Макаду/Перрин. Прогноз, ставки на матч(01.06.21)

Мандлик/Окамура

Несмотря на внушительный возраст, Мандлик/Окамура демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Мандлик/Окамура гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Мандлик/Окамура обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Мандлик/Окамура снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Мандлик/Окамура может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Макаду/Перрин

Этот сезон Макаду/Перрин проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Макаду/Перрин снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Макаду/Перрин слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Макаду/Перрин допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Мандлик/Окамура — Макаду/Перрин Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Мандлик/Окамура и Макаду/Перрин. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Мандлик/Окамура — Макаду/Перрин: андердог способен удивить фаворита

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Мандлик/Окамура и Макаду/Перрин из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Макаду/Перрин относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Макаду/Перрин проводит второй или третий матч. А вот Мандлик/Окамура как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Мандлик/Окамура, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Мандлик/Окамура без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Мандлик/Окамура вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мандлик/Окамура — Макаду/Перрин. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Мандлик/Окамура и Макаду/Перрин букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Мандлик/Окамура и Макаду/Перрин проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat4-420644-lakers-sonics-prognoz-professionala-na-match-01-06-21/