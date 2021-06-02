Боузгарру/Обертен — Альхуссейн Абдель Азиз/Лантигуа Де Ла Нуес. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (02.06.21)

Прогноз Боузгарру/Обертен — Альхуссейн Абдель Азиз/Лантигуа Де Ла Нуес (02-го июня 2021 года), ставки и коэффициенты

Боузгарру/Обертен — Альхуссейн Абдель Азиз/Лантигуа Де Ла Нуес (02-го июня), ставки и коэффициенты

02-го июня в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Боузгарру/Обертен , а противостоять в этом поединке будет Альхуссейн Абдель Азиз/Лантигуа Де Ла Нуес.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Боузгарру/Обертен — Альхуссейн Абдель Азиз/Лантигуа Де Ла Нуес можно будет вплоть до 16:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 02-го июня. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Боузгарру/Обертен и Альхуссейн Абдель Азиз/Лантигуа Де Ла Нуес еще ни разу не встречались на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Боузгарру/Обертен — Альхуссейн Абдель Азиз/Лантигуа Де Ла Нуес:

В 16:00 по Москве Боузгарру/Обертен выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Альхуссейн Абдель Азиз/Лантигуа Де Ла Нуес. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 02-го июня. Боузгарру/Обертен не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Боузгарру/Обертен

В этом сезоне Боузгарру/Обертен показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Боузгарру/Обертен играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Боузгарру/Обертен умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Боузгарру/Обертен и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Боузгарру/Обертен будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Боузгарру/Обертен чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Альхуссейн Абдель Азиз/Лантигуа Де Ла Нуес

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Альхуссейн Абдель Азиз/Лантигуа Де Ла Нуесв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Альхуссейн Абдель Азиз/Лантигуа Де Ла Нуес играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Альхуссейн Абдель Азиз/Лантигуа Де Ла Нуес держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Альхуссейн Абдель Азиз/Лантигуа Де Ла Нуес демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Альхуссейн Абдель Азиз/Лантигуа Де Ла Нуес находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Боузгарру/Обертен — Альхуссейн Абдель Азиз/Лантигуа Де Ла Нуес. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Боузгарру/Обертен и Альхуссейн Абдель Азиз/Лантигуа Де Ла Нуес – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Боузгарру/Обертен — Альхуссейн Абдель Азиз/Лантигуа Де Ла Нуес. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (02.06.21)

Боузгарру/Обертен

В этом сезоне Боузгарру/Обертен демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Боузгарру/Обертен уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Боузгарру/Обертен любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Боузгарру/Обертен часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Боузгарру/Обертен умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Альхуссейн Абдель Азиз/Лантигуа Де Ла Нуес

Этот сезон Альхуссейн Абдель Азиз/Лантигуа Де Ла Нуес проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Альхуссейн Абдель Азиз/Лантигуа Де Ла Нуес снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Альхуссейн Абдель Азиз/Лантигуа Де Ла Нуес слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Альхуссейн Абдель Азиз/Лантигуа Де Ла Нуес допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Боузгарру/Обертен — Альхуссейн Абдель Азиз/Лантигуа Де Ла Нуес Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Боузгарру/Обертен и Альхуссейн Абдель Азиз/Лантигуа Де Ла Нуес аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Боузгарру/Обертен и Альхуссейн Абдель Азиз/Лантигуа Де Ла Нуес обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Боузгарру/Обертен и Альхуссейн Абдель Азиз/Лантигуа Де Ла Нуес постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Боузгарру/Обертен — Альхуссейн Абдель Азиз/Лантигуа Де Ла Нуес: андердог способен удивить фаворита

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Боузгарру/Обертен и Альхуссейн Абдель Азиз/Лантигуа Де Ла Нуес, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Боузгарру/Обертен сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Альхуссейн Абдель Азиз/Лантигуа Де Ла Нуес имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Боузгарру/Обертен – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Боузгарру/Обертен и Альхуссейн Абдель Азиз/Лантигуа Де Ла Нуес на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Боузгарру/Обертен — Альхуссейн Абдель Азиз/Лантигуа Де Ла Нуес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Боузгарру/Обертен и Альхуссейн Абдель Азиз/Лантигуа Де Ла Нуес. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Боузгарру/Обертен и для Альхуссейн Абдель Азиз/Лантигуа Де Ла Нуес, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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