Ламис Альхуссейн Абдель Азиз — Далайна Хьюитт. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (03.06.21)

Прогноз Ламис Альхуссейн Абдель Азиз — Далайна Хьюитт (03-го июня), ставки и коэффициенты

Ламис Альхуссейн Абдель Азиз — Далайна Хьюитт (03-го июня), ставки и коэффициенты

03-го июня в 11:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ламис Альхуссейн Абдель Азиз , а противостоять в этом поединке будет Далайна Хьюитт.



Буквально несколько дней назад Ламис Альхуссейн Абдель Азиз и Далайна Хьюитт играли свои матчи, а теперь уже 03-го июня им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 11:30. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Ламис Альхуссейн Абдель Азиз имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Ламис Альхуссейн Абдель Азиз — Далайна Хьюитт. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 03-го июня откроет его противостояние Ламис Альхуссейн Абдель Азиз — Далайна Хьюитт. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 11:30 по МСК, то есть до начала игры. Ламис Альхуссейн Абдель Азиз и Далайна Хьюитт отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Далайна Хьюитт может гордиться семью победами, а вот Ламис Альхуссейн Абдель Азиз имеет только пять выигранных встреч.

Ламис Альхуссейн Абдель Азиз

Этот турнир Ламис Альхуссейн Абдель Азиз проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Ламис Альхуссейн Абдель Азиз может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Ламис Альхуссейн Абдель Азиз однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Ламис Альхуссейн Абдель Азиз имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Ламис Альхуссейн Абдель Азиз левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Ламис Альхуссейн Абдель Азиз хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Далайна Хьюитт

Во взрослом туре Далайна Хьюитт проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Далайна Хьюитт пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Далайна Хьюитт предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Далайна Хьюитт еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

«Ламис Альхуссейн Абдель Азиз» — «Далайна Хьюитт»: прогноз автора

Ламис Альхуссейн Абдель Азиз и Далайна Хьюитт – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Ламис Альхуссейн Абдель Азиз — Далайна Хьюитт. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (03.06.21)

Ламис Альхуссейн Абдель Азиз

На данный момент Ламис Альхуссейн Абдель Азиз занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Ламис Альхуссейн Абдель Азиз снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Ламис Альхуссейн Абдель Азиз не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Ламис Альхуссейн Абдель Азиз не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Далайна Хьюитт

В этом сезоне Далайна Хьюитт не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Далайна Хьюитт сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Далайна Хьюитт допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Далайна Хьюитт допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Далайна Хьюитт демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Ламис Альхуссейн Абдель Азиз — Далайна Хьюитт Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Ламис Альхуссейн Абдель Азиз и Далайна Хьюитт начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Ламис Альхуссейн Абдель Азиз и Далайна Хьюитт показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Ламис Альхуссейн Абдель Азиз и Далайна Хьюитт провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Ламис Альхуссейн Абдель Азиз и Далайна Хьюитт действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Ламис Альхуссейн Абдель Азиз — Далайна Хьюитт: будет сделан акцент на атакующий теннис

Ламис Альхуссейн Абдель Азиз и Далайна Хьюитт которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Ламис Альхуссейн Абдель Азиз имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Далайна Хьюитт хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Ламис Альхуссейн Абдель Азиз. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Далайна Хьюитт умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Ламис Альхуссейн Абдель Азиз довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Далайна Хьюитт вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Ламис Альхуссейн Абдель Азиз.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ламис Альхуссейн Абдель Азиз — Далайна Хьюитт. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Ламис Альхуссейн Абдель Азиз и Далайна Хьюитт сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Ламис Альхуссейн Абдель Азиз, и Далайна Хьюитт будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-421843-beloborodkomashtakov-dutra-da-silvamonzon-prognoz-i-stavki-ot-specialista-na-tennis-03-06-21/