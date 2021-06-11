Лукреция Стефанини — Андреа Ласаро Гарсия: кто пройдет в следующий раунд?

Прогноз Лукреция Стефанини — Андреа Ласаро Гарсия (11.06.2021), ставки и коэффициенты

Лукреция Стефанини — Андреа Ласаро Гарсия (11-го июня), ставки и коэффициенты

11-го июня в 16:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Лукреция Стефанини , а противостоять в этом поединке будет Андреа Ласаро Гарсия.



11-го июня пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Лукреция Стефанини и Андреа Ласаро Гарсия. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 16:30 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Лукреция Стефанини может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



Лукреция Стефанини — Андреа Ласаро Гарсия. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 11-го июня откроет его противостояние Лукреция Стефанини — Андреа Ласаро Гарсия. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 16:30 по МСК, то есть до начала игры. Лукреция Стефанини и Андреа Ласаро Гарсия отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Андреа Ласаро Гарсия может гордиться семью победами, а вот Лукреция Стефанини имеет только пять выигранных встреч.

Лукреция Стефанини

Лукреция Стефанини отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Лукреция Стефанини проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Лукреция Стефанини проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Лукреция Стефанини играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Лукреция Стефанини больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Андреа Ласаро Гарсия

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Андреа Ласаро Гарсия в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Андреа Ласаро Гарсия уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Андреа Ласаро Гарсия уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Андреа Ласаро Гарсия обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

«Лукреция Стефанини» — «Андреа Ласаро Гарсия»: прогноз автора

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Лукреция Стефанини и Андреа Ласаро Гарсия. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Лукреция Стефанини и Андреа Ласаро Гарсия должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Прогноз и ставка на матч Лукреция Стефанини — Андреа Ласаро Гарсия 11-го июня

Лукреция Стефанини

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Лукреция Стефанини выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Лукреция Стефанини всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Лукреция Стефанини уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Лукреция Стефанини занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Лукреция Стефанини больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Лукреция Стефанини имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Андреа Ласаро Гарсия

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Андреа Ласаро Гарсия все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Андреа Ласаро Гарсия сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Андреа Ласаро Гарсия все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Андреа Ласаро Гарсия предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Лукреция Стефанини — Андреа Ласаро Гарсия Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Лукреция Стефанини и Андреа Ласаро Гарсия. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Лукреция Стефанини — Андреа Ласаро Гарсия: кто пройдет в следующий раунд?

Лукреция Стефанини и Андреа Ласаро Гарсия которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Лукреция Стефанини имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Андреа Ласаро Гарсия хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Лукреция Стефанини. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Андреа Ласаро Гарсия умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Лукреция Стефанини довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Андреа Ласаро Гарсия вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Лукреция Стефанини.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лукреция Стефанини — Андреа Ласаро Гарсия. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Лукреция Стефанини и Андреа Ласаро Гарсия. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Лукреция Стефанини и для Андреа Ласаро Гарсия, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-427177-barselona-iberostar-tenerife-kanarias-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-11-06-21/