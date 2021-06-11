Прогноз Игор Маркондес — Хуан Алехандро Эрнандез Серрано (12-го июня), ставки и коэффициенты

Игор Маркондес — Хуан Алехандро Эрнандез Серрано. Прогноз, ставки на матч. ITF (12.06.21)

12.06.2021 в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Игор Маркондес , а противостоять в этом поединке будет Хуан Алехандро Эрнандез Серрано.



12.06.2021 в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Игор Маркондес — Хуан Алехандро Эрнандез Серрано. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 16:00 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Игор Маркондес и Хуан Алехандро Эрнандез Серрано одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Игор Маркондес — Хуан Алехандро Эрнандез Серрано:

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Игор Маркондес — Хуан Алехандро Эрнандез Серрано, которая пройдет 12.06.2021 в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 16:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Игор Маркондес

На данный момент Игор Маркондес является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Игор Маркондес однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Игор Маркондес демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Игор Маркондес хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Игор Маркондес часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Хуан Алехандро Эрнандез Серрано

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Хуан Алехандро Эрнандез Серранов шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Хуан Алехандро Эрнандез Серрано играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Хуан Алехандро Эрнандез Серрано держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Хуан Алехандро Эрнандез Серрано демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Хуан Алехандро Эрнандез Серрано находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч Игор Маркондес — Хуан Алехандро Эрнандез Серрано

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Игор Маркондес и Хуан Алехандро Эрнандез Серрано. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Игор Маркондес и Хуан Алехандро Эрнандез Серрано в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Игор Маркондес и Хуан Алехандро Эрнандез Серрано имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Прогноз и ставка на матч Игор Маркондес — Хуан Алехандро Эрнандез Серрано 12.06.2021

Игор Маркондес

В этом сезоне Игор Маркондес демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Игор Маркондес уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Игор Маркондес любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Игор Маркондес часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Игор Маркондес умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Хуан Алехандро Эрнандез Серрано

На этом турнире Хуан Алехандро Эрнандез Серрано играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Хуан Алехандро Эрнандез Серрано какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Хуан Алехандро Эрнандез Серрано уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Хуан Алехандро Эрнандез Серрано много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Хуан Алехандро Эрнандез Серрано сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Хуан Алехандро Эрнандез Серрано не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Игор Маркондес — Хуан Алехандро Эрнандез Серрано Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Игор Маркондес и Хуан Алехандро Эрнандез Серрано начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Игор Маркондес и Хуан Алехандро Эрнандез Серрано показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Игор Маркондес и Хуан Алехандро Эрнандез Серрано провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Игор Маркондес и Хуан Алехандро Эрнандез Серрано действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Игор Маркондес — Хуан Алехандро Эрнандез Серрано: ставим на двойные ошибки

Игор Маркондес и Хуан Алехандро Эрнандез Серрано которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Игор Маркондес имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Хуан Алехандро Эрнандез Серрано хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Игор Маркондес. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Хуан Алехандро Эрнандез Серрано умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Игор Маркондес довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Хуан Алехандро Эрнандез Серрано вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Игор Маркондес.

СЕГОДНЯ МАТЧ Игор Маркондес — Хуан Алехандро Эрнандез Серрано. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Игор Маркондес и Хуан Алехандро Эрнандез Серрано.



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