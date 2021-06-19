Прогноз Тесса Андрианяфитримо — Мария Гутиэррес Карраско (19.06.2021), ставки и коэффициенты

Тесса Андрианяфитримо — Мария Гутиэррес Карраско. Прогноз, ставки на матч. ITF (19.06.21)

19-го июня 2021 года в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Тесса Андрианяфитримо , а противостоять в этом поединке будет Мария Гутиэррес Карраско.



19-го июня 2021 года пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Тесса Андрианяфитримо и Мария Гутиэррес Карраско. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 13:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Тесса Андрианяфитримо может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тесса Андрианяфитримо — Мария Гутиэррес Карраско:

Теннисный поединок Тесса Андрианяфитримо — Мария Гутиэррес Карраско запланирован организаторами турнира на 19-го июня 2021 года, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 13:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Тесса Андрианяфитримо и Мария Гутиэррес Карраско встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Тесса Андрианяфитримо имеет три победы при одном поражении.

Тесса Андрианяфитримо

В этом сезоне Тесса Андрианяфитримо показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Тесса Андрианяфитримо сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Тесса Андрианяфитримо еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Тесса Андрианяфитримо обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Тесса Андрианяфитримо играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Тесса Андрианяфитримо любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Мария Гутиэррес Карраско

Нынешняя форма, которую демонстрирует Мария Гутиэррес Карраско еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Мария Гутиэррес Карраско постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Мария Гутиэррес Карраско пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Мария Гутиэррес Карраско не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Мария Гутиэррес Карраско не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

ITF, Тесса Андрианяфитримо — Мария Гутиэррес Карраско

Тесса Андрианяфитримо и Мария Гутиэррес Карраско – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Прогноз и ставка на матч Тесса Андрианяфитримо — Мария Гутиэррес Карраско 19-го июня 2021 года

Тесса Андрианяфитримо

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Тесса Андрианяфитримо выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Тесса Андрианяфитримо всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Тесса Андрианяфитримо уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Тесса Андрианяфитримо занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Тесса Андрианяфитримо больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Тесса Андрианяфитримо имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Мария Гутиэррес Карраско

На этом турнире Мария Гутиэррес Карраско играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Мария Гутиэррес Карраско какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Мария Гутиэррес Карраско уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Мария Гутиэррес Карраско много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Мария Гутиэррес Карраско сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Мария Гутиэррес Карраско не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Тесса Андрианяфитримо — Мария Гутиэррес Карраско Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Тесса Андрианяфитримо и Мария Гутиэррес Карраско начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Тесса Андрианяфитримо и Мария Гутиэррес Карраско показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Тесса Андрианяфитримо и Мария Гутиэррес Карраско провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Тесса Андрианяфитримо и Мария Гутиэррес Карраско действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Тесса Андрианяфитримо — Мария Гутиэррес Карраско: ставим на двойные ошибки

Судя по количеству финалов и титулов, которые Тесса Андрианяфитримо имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Тесса Андрианяфитримо и Мария Гутиэррес Карраско отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Мария Гутиэррес Карраско в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Тесса Андрианяфитримо превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Мария Гутиэррес Карраско сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Тесса Андрианяфитримо гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Тесса Андрианяфитримо — Мария Гутиэррес Карраско. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Тесса Андрианяфитримо и Мария Гутиэррес Карраско сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Тесса Андрианяфитримо, и Мария Гутиэррес Карраско будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-431559-tailand-yuzhnaya-koreya-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-kubok-azii-19-06-21/