Габриэль Диас Фрейре — Инаки Монтес-Де Ла Торре. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (30.06.21)

Прогноз Габриэль Диас Фрейре — Инаки Монтес-Де Ла Торре (30 июня), ставки и коэффициенты

Габриэль Диас Фрейре — Инаки Монтес-Де Ла Торре (30-го июня), ставки и коэффициенты

30-го июня в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Габриэль Диас Фрейре , а противостоять в этом поединке будет Инаки Монтес-Де Ла Торре.



Теннисное противостояние Габриэль Диас Фрейре — Инаки Монтес-Де Ла Торре пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 30-го июня. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 11:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Габриэль Диас Фрейре является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Габриэль Диас Фрейре — Инаки Монтес-Де Ла Торре. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Габриэль Диас Фрейре — Инаки Монтес-Де Ла Торре запланирован организаторами турнира на 30-го июня, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 11:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Габриэль Диас Фрейре и Инаки Монтес-Де Ла Торре встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Габриэль Диас Фрейре имеет три победы при одном поражении.

Габриэль Диас Фрейре

На данный момент Габриэль Диас Фрейре является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Габриэль Диас Фрейре поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Габриэль Диас Фрейре пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Габриэль Диас Фрейре слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Габриэль Диас Фрейре будет более тщательно готовиться к поединку.



Инаки Монтес-Де Ла Торре

Инаки Монтес-Де Ла Торре имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Инаки Монтес-Де Ла Торре уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Инаки Монтес-Де Ла Торре умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Инаки Монтес-Де Ла Торре обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Инаки Монтес-Де Ла Торре проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

«Габриэль Диас Фрейре» — «Инаки Монтес-Де Ла Торре»: прогноз автора

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Габриэль Диас Фрейре и Инаки Монтес-Де Ла Торре впервые будут встречаться между собой. Если Габриэль Диас Фрейре уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Инаки Монтес-Де Ла Торре пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Габриэль Диас Фрейре демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Габриэль Диас Фрейре – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Габриэль Диас Фрейре — Инаки Монтес-Де Ла Торре. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (30.06.21)

Габриэль Диас Фрейре

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Габриэль Диас Фрейре, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Габриэль Диас Фрейре уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Габриэль Диас Фрейре старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Габриэль Диас Фрейре, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Габриэль Диас Фрейре не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Габриэль Диас Фрейре все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Габриэль Диас Фрейре точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Инаки Монтес-Де Ла Торре

Выступать в зале Инаки Монтес-Де Ла Торре не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Инаки Монтес-Де Ла Торре старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Инаки Монтес-Де Ла Торре принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Инаки Монтес-Де Ла Торре демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Инаки Монтес-Де Ла Торре даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Инаки Монтес-Де Ла Торре хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Габриэль Диас Фрейре — Инаки Монтес-Де Ла Торре Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Габриэль Диас Фрейре и Инаки Монтес-Де Ла Торре. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Габриэль Диас Фрейре — Инаки Монтес-Де Ла Торре: ставим на двойные ошибки

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Габриэль Диас Фрейре и Инаки Монтес-Де Ла Торре, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Габриэль Диас Фрейре и Инаки Монтес-Де Ла Торре уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Габриэль Диас Фрейре — Инаки Монтес-Де Ла Торре. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Габриэль Диас Фрейре и Инаки Монтес-Де Ла Торре сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Габриэль Диас Фрейре, и Инаки Монтес-Де Ла Торре будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-437196-prognoz-na-match-igor-dudun-bozo-barun-ot-eksperta-30-06-21/