Бейкер/Хохманн — Грейф/Кингсли. Прогноз, ставки на матч(30.06.21)

Прогноз Бейкер/Хохманн — Грейф/Кингсли (30-го июня), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Бейкер/Хохманн — Грейф/Кингсли 30 июня

30 июня в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бейкер/Хохманн , а противостоять в этом поединке будет Грейф/Кингсли.



Так как теннисный поединок Бейкер/Хохманн — Грейф/Кингсли пройдет уже 30 июня, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 17:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Бейкер/Хохманн на тот момент намного сильнее, нежели Грейф/Кингсли.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бейкер/Хохманн — Грейф/Кингсли:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 30 июня встречаются Бейкер/Хохманн и Грейф/Кингсли. Начало поединка запланировано на 17:00 по МСК. Бейкер/Хохманн является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Бейкер/Хохманн

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Бейкер/Хохманн находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Бейкер/Хохманн является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Бейкер/Хохманн умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Бейкер/Хохманн обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Бейкер/Хохманн может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Грейф/Кингсли

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Грейф/Кингслив шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Грейф/Кингсли играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Грейф/Кингсли держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Грейф/Кингсли демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Грейф/Кингсли находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

ITF, Бейкер/Хохманн — Грейф/Кингсли

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Бейкер/Хохманн и Грейф/Кингсли. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Бейкер/Хохманн и Грейф/Кингсли в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Бейкер/Хохманн и Грейф/Кингсли имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Бейкер/Хохманн — Грейф/Кингсли. Прогноз, ставки на матч(30.06.21)

Бейкер/Хохманн

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Бейкер/Хохманн выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Бейкер/Хохманн всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Бейкер/Хохманн уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Бейкер/Хохманн занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Бейкер/Хохманн больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Бейкер/Хохманн имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Грейф/Кингсли

Несмотря на свой молодой возраст, Грейф/Кингсли демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Грейф/Кингсли уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Грейф/Кингсли станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Грейф/Кингсли, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Грейф/Кингсли умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Грейф/Кингсли имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Бейкер/Хохманн — Грейф/Кингсли Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Бейкер/Хохманн и Грейф/Кингсли начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Бейкер/Хохманн и Грейф/Кингсли показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Бейкер/Хохманн и Грейф/Кингсли провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Бейкер/Хохманн и Грейф/Кингсли действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Бейкер/Хохманн — Грейф/Кингсли: погода помешает показать хороший теннис

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Бейкер/Хохманн и Грейф/Кингсли, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Бейкер/Хохманн сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Грейф/Кингсли имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Бейкер/Хохманн – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Бейкер/Хохманн и Грейф/Кингсли на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бейкер/Хохманн — Грейф/Кингсли. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Бейкер/Хохманн и Грейф/Кингсли букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Бейкер/Хохманн и Грейф/Кингсли проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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