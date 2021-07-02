Дражич/Лияв А Фонг — Нефёдова/Пулхартова. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (03.07.21)

Прогноз Дражич/Лияв А Фонг — Нефёдова/Пулхартова (03-го июля 2021 года), ставки и коэффициенты

Дражич/Лияв А Фонг — Нефёдова/Пулхартова (03-го июля), ставки и коэффициенты

03-го июля в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Дражич/Лияв А Фонг , а противостоять в этом поединке будет Нефёдова/Пулхартова.



Судья теннисного матча Дражич/Лияв А Фонг — Нефёдова/Пулхартова должен дать знак о старте игры в 17:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 03-го июля, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Дражич/Лияв А Фонг и Нефёдова/Пулхартова более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Дражич/Лияв А Фонг имеет четыре победы, то Нефёдова/Пулхартова может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Дражич/Лияв А Фонг — Нефёдова/Пулхартова:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 03-го июля встречаются Дражич/Лияв А Фонг и Нефёдова/Пулхартова. Начало поединка запланировано на 17:00 по МСК. Дражич/Лияв А Фонг является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Дражич/Лияв А Фонг

В этом сезоне Дражич/Лияв А Фонг демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Дражич/Лияв А Фонг снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Дражич/Лияв А Фонг является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Дражич/Лияв А Фонг не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Дражич/Лияв А Фонг еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Нефёдова/Пулхартова

На этом турнире Нефёдова/Пулхартова выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Нефёдова/Пулхартова снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Нефёдова/Пулхартова чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Нефёдова/Пулхартова уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Нефёдова/Пулхартова зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз на матч

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Дражич/Лияв А Фонг и Нефёдова/Пулхартова. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Дражич/Лияв А Фонг и Нефёдова/Пулхартова в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Дражич/Лияв А Фонг и Нефёдова/Пулхартова имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Дражич/Лияв А Фонг — Нефёдова/Пулхартова. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (03.07.21)

Дражич/Лияв А Фонг

Несмотря на внушительный возраст, Дражич/Лияв А Фонг демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Дражич/Лияв А Фонг гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Дражич/Лияв А Фонг обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Дражич/Лияв А Фонг снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Дражич/Лияв А Фонг может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Нефёдова/Пулхартова

На этом турнире Нефёдова/Пулхартова играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Нефёдова/Пулхартова какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Нефёдова/Пулхартова уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Нефёдова/Пулхартова много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Нефёдова/Пулхартова сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Нефёдова/Пулхартова не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Дражич/Лияв А Фонг — Нефёдова/Пулхартова Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Дражич/Лияв А Фонг и Нефёдова/Пулхартова. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Дражич/Лияв А Фонг и Нефёдова/Пулхартова встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Дражич/Лияв А Фонг и Нефёдова/Пулхартова довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Дражич/Лияв А Фонг и Нефёдова/Пулхартова подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Дражич/Лияв А Фонг — Нефёдова/Пулхартова: в ожидании «эйсов»

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Дражич/Лияв А Фонг и Нефёдова/Пулхартова, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Дражич/Лияв А Фонг и Нефёдова/Пулхартова уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Дражич/Лияв А Фонг — Нефёдова/Пулхартова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Дражич/Лияв А Фонг и Нефёдова/Пулхартова.



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