Деллиен/Оливьери — Виттен/МакКормичк: будет сделан акцент на атакующий теннис

Прогноз Деллиен/Оливьери — Виттен/МакКормичк (05-го июля 2021 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Деллиен/Оливьери — Виттен/МакКормичк 05.07.2021

05.07.2021 в 00:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Деллиен/Оливьери , а противостоять в этом поединке будет Виттен/МакКормичк.



05.07.2021 в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Деллиен/Оливьери — Виттен/МакКормичк. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 00:00 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Деллиен/Оливьери и Виттен/МакКормичк одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Деллиен/Оливьери — Виттен/МакКормичк:

05.07.2021 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Деллиен/Оливьери — Виттен/МакКормичк. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 00:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Виттен/МакКормичк, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Виттен/МакКормичк выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Деллиен/Оливьери

Этот турнир Деллиен/Оливьери проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Деллиен/Оливьери может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Деллиен/Оливьери однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Деллиен/Оливьери имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Деллиен/Оливьери левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Деллиен/Оливьери хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Виттен/МакКормичк

Во взрослом туре Виттен/МакКормичк проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Виттен/МакКормичк пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Виттен/МакКормичк предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Виттен/МакКормичк еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Прогноз на матч Деллиен/Оливьери — Виттен/МакКормичк

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Прогноз и ставка на матч Деллиен/Оливьери — Виттен/МакКормичк 05.07.2021

Деллиен/Оливьери

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Деллиен/Оливьери, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Деллиен/Оливьери уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Деллиен/Оливьери старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Деллиен/Оливьери, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Деллиен/Оливьери не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Деллиен/Оливьери все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Деллиен/Оливьери точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Виттен/МакКормичк

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Виттен/МакКормичк хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Виттен/МакКормичк никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Виттен/МакКормичк сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Виттен/МакКормичк всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Деллиен/Оливьери — Виттен/МакКормичк Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Деллиен/Оливьери и Виттен/МакКормичк. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Деллиен/Оливьери — Виттен/МакКормичк: будет сделан акцент на атакующий теннис

Деллиен/Оливьери и Виттен/МакКормичк которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Деллиен/Оливьери имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Виттен/МакКормичк хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Деллиен/Оливьери. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Виттен/МакКормичк умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Деллиен/Оливьери довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Виттен/МакКормичк вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Деллиен/Оливьери.

СЕГОДНЯ МАТЧ Деллиен/Оливьери — Виттен/МакКормичк. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Деллиен/Оливьери и Виттен/МакКормичк, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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