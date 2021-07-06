Прогноз Бронцетти/Зантедеши — Женнаро/Форнасиери (07-го июля), ставки и коэффициенты

Бронцетти/Зантедеши — Женнаро/Форнасиери. Прогноз, ставки на матч (07.07.21)

07.07.2021 в 16:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бронцетти/Зантедеши , а противостоять в этом поединке будет Женнаро/Форнасиери.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Бронцетти/Зантедеши — Женнаро/Форнасиери можно будет вплоть до 16:30 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 07.07.2021. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Бронцетти/Зантедеши и Женнаро/Форнасиери еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Бронцетти/Зантедеши — Женнаро/Форнасиери. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Бронцетти/Зантедеши имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 07.07.2021 нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Женнаро/Форнасиери. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 16:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Бронцетти/Зантедеши имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Бронцетти/Зантедеши

Бронцетти/Зантедеши, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Бронцетти/Зантедеши может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Бронцетти/Зантедеши входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Бронцетти/Зантедеши еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Бронцетти/Зантедеши сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Женнаро/Форнасиери

На этом турнире Женнаро/Форнасиери играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Женнаро/Форнасиери все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Женнаро/Форнасиери не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Женнаро/Форнасиери уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Женнаро/Форнасиери на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Женнаро/Форнасиери пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Бронцетти/Зантедеши и Женнаро/Форнасиери уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Бронцетти/Зантедеши — Женнаро/Форнасиери. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (07.07.21)

Бронцетти/Зантедеши

На данный момент Бронцетти/Зантедеши занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Бронцетти/Зантедеши снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Бронцетти/Зантедеши не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Бронцетти/Зантедеши не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Женнаро/Форнасиери

Женнаро/Форнасиери лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Женнаро/Форнасиери играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Женнаро/Форнасиери начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Женнаро/Форнасиери выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Женнаро/Форнасиери сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Бронцетти/Зантедеши — Женнаро/Форнасиери Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Бронцетти/Зантедеши и Женнаро/Форнасиери. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Бронцетти/Зантедеши — Женнаро/Форнасиери: андердог способен удивить фаворита

Судя по количеству финалов и титулов, которые Бронцетти/Зантедеши имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Бронцетти/Зантедеши и Женнаро/Форнасиери отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Женнаро/Форнасиери в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Бронцетти/Зантедеши превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Женнаро/Форнасиери сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Бронцетти/Зантедеши гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бронцетти/Зантедеши — Женнаро/Форнасиери. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Бронцетти/Зантедеши и Женнаро/Форнасиери.



http://evolvegame.ru/cat3-440208-mariya-timofeeva-ekaterina-kazionova-prognoz-professionala-na-match-07-07-21/