Аншба/Детюк — Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил: кто пройдет в следующий раунд?

Прогноз Аншба/Детюк — Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил (07.07.2021), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Аншба/Детюк — Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил 07 июля

07 июля в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Аншба/Детюк , а противостоять в этом поединке будет Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил.



В 17:00 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Аншба/Детюк и Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 07 июля, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



Аншба/Детюк — Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

07 июля пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Аншба/Детюк — Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 17:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Аншба/Детюк

В этом сезоне Аншба/Детюк имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Аншба/Детюк может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Аншба/Детюк еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз на матч Аншба/Детюк — Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Аншба/Детюк и Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Аншба/Детюк — Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил (07 июля), ставки и коэффициенты

Аншба/Детюк

На этом турнире именно Аншба/Детюк может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Аншба/Детюк отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Аншба/Детюк еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Аншба/Детюк не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил

Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Аншба/Детюк — Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Аншба/Детюк и Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Аншба/Детюк и Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Аншба/Детюк и Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Аншба/Детюк и Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Аншба/Детюк — Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил: кто пройдет в следующий раунд?

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Аншба/Детюк и Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Аншба/Детюк сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Аншба/Детюк – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Аншба/Детюк и Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Аншба/Детюк — Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Аншба/Детюк и Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Аншба/Детюк и Бурильо Эскорихуэла/Папамихаил проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat2-440422-denis-parhuta-dmitriy-klimin-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-smash-cup-07-07-21/