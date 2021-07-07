Михаликова/Рахимова — Глисон/Ромпис: погода помешает показать хороший теннис

Прогноз Михаликова/Рахимова — Глисон/Ромпис (08 июля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Михаликова/Рахимова — Глисон/Ромпис 08 июля

08 июля в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Михаликова/Рахимова , а противостоять в этом поединке будет Глисон/Ромпис.



Теннисное противостояние Михаликова/Рахимова — Глисон/Ромпис пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 08 июля. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 12:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Михаликова/Рахимова является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Михаликова/Рахимова — Глисон/Ромпис. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

08 июля пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Михаликова/Рахимова — Глисон/Ромпис. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 12:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Глисон/Ромпис, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Глисон/Ромпис выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Михаликова/Рахимова

В этом сезоне Михаликова/Рахимова показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Михаликова/Рахимова сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Михаликова/Рахимова еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Михаликова/Рахимова обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Михаликова/Рахимова играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Михаликова/Рахимова любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Глисон/Ромпис

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Глисон/Ромпис в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Глисон/Ромпис уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Глисон/Ромпис уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Глисон/Ромпис обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Прогноз на матч

Михаликова/Рахимова и Глисон/Ромпис – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Прогноз и ставка на матч Михаликова/Рахимова — Глисон/Ромпис 08 июля

Михаликова/Рахимова

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Михаликова/Рахимова, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Михаликова/Рахимова уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Михаликова/Рахимова старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Михаликова/Рахимова, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Михаликова/Рахимова не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Михаликова/Рахимова все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Михаликова/Рахимова точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Глисон/Ромпис

Глисон/Ромпис лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Глисон/Ромпис играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Глисон/Ромпис начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Глисон/Ромпис выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Глисон/Ромпис сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Михаликова/Рахимова — Глисон/Ромпис Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Михаликова/Рахимова и Глисон/Ромпис. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Михаликова/Рахимова и Глисон/Ромпис встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Михаликова/Рахимова и Глисон/Ромпис довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Михаликова/Рахимова и Глисон/Ромпис подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Михаликова/Рахимова — Глисон/Ромпис: погода помешает показать хороший теннис

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Михаликова/Рахимова и Глисон/Ромпис, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Михаликова/Рахимова и Глисон/Ромпис уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Михаликова/Рахимова — Глисон/Ромпис. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Михаликова/Рахимова и Глисон/Ромпис. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Михаликова/Рахимова и для Глисон/Ромпис, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-440966-nikita-mashtakov-aleksandr-brayanin-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-08-07-21/