Прогноз Саншайн Коаст Феникс (жен) — Логан Тандерс (жен) (10.07.2021), ставки и коэффициенты

Саншайн Коаст Феникс (жен) — Логан Тандерс (жен). Прогноз, ставки на матч (10.07.21)

10 июля в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Австралии, в котором на своей площадке местный клуб Саншайн Коаст Феникс (жен) примет соперника по национальному первенству Логан Тандерс (жен).



Болельщики баскетбольного клуба Саншайн Коаст Феникс (жен) очень любят матчи против БК Логан Тандерс (жен), ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 10 июля хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 11:00 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Саншайн Коаст Феникс (жен) одержали три легкие победы.



Саншайн Коаст Феникс (жен) — Логан Тандерс (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Саншайн Коаст Феникс (жен) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Логан Тандерс (жен). Данный поединок будет сыгран 10 июля, а по московскому времени его начало состоится в 11:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Логан Тандерс (жен) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Саншайн Коаст Феникс (жен)

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Саншайн Коаст Феникс (жен) переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Саншайн Коаст Феникс (жен) больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Саншайн Коаст Феникс (жен) еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Логан Тандерс (жен)

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Логан Тандерс (жен) на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Логан Тандерс (жен) пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Логан Тандерс (жен) и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

Саншайн Коаст Феникс (жен) — Логан Тандерс (жен). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

На 10 июля в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Саншайн Коаст Феникс (жен) — Логан Тандерс (жен). По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 11:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Саншайн Коаст Феникс (жен) дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Логан Тандерс (жен) удалось одержать победу у себя дома.



Саншайн Коаст Феникс (жен) — Логан Тандерс (жен). Прогноз, ставки на матч(10.07.21)

Саншайн Коаст Феникс (жен)

Сейчас баскетбольный клуб Саншайн Коаст Феникс (жен) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Саншайн Коаст Феникс (жен) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Саншайн Коаст Феникс (жен) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Логан Тандерс (жен)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Логан Тандерс (жен) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Логан Тандерс (жен) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Саншайн Коаст Феникс (жен) — Логан Тандерс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 10 июля, и в его рамках состоится поединок Саншайн Коаст Феникс (жен) — Логан Тандерс (жен). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 11:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Саншайн Коаст Феникс (жен) — Логан Тандерс (жен): гости способны удивить фаворита

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Саншайн Коаст Феникс (жен) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Саншайн Коаст Феникс (жен) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Саншайн Коаст Феникс (жен) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Логан Тандерс (жен) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Логан Тандерс (жен) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Логан Тандерс (жен) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Саншайн Коаст Феникс (жен) — Логан Тандерс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Саншайн Коаст Феникс (жен) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Саншайн Коаст Феникс (жен) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Саншайн Коаст Феникс (жен) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В последнее время баскетбольный клуб Логан Тандерс (жен) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Логан Тандерс (жен) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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