Деннис Новак — Марк-Андреа Хуслер: кто пройдет в следующий раунд?

Прогноз Деннис Новак — Марк-Андреа Хуслер (12 июля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Деннис Новак — Марк-Андреа Хуслер 12.07.2021

12.07.2021 в 12:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Деннис Новак , а противостоять в этом поединке будет Марк-Андреа Хуслер.



Так как Деннис Новак в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Марк-Андреа Хуслер, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 12.07.2021. Но, доказать обратное Деннис Новак все же сможет в 12:05 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Деннис Новак — Марк-Андреа Хуслер. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 12.07.2021, ведь именно в этот день на корте встречаются Деннис Новак и Марк-Андреа Хуслер. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 12:05 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Деннис Новак имеет на своем счету три победы, Марк-Андреа Хуслер может похвастаться четырьмя.

Деннис Новак

Этот турнир Деннис Новак проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Деннис Новак может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Деннис Новак однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Деннис Новак имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Деннис Новак левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Деннис Новак хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Марк-Андреа Хуслер

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Марк-Андреа Хуслер имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Марк-Андреа Хуслер демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Марк-Андреа Хуслер не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Марк-Андреа Хуслер не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Деннис Новак и Марк-Андреа Хуслер уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Прогноз и ставка на матч Деннис Новак — Марк-Андреа Хуслер 12.07.2021

Деннис Новак

На данном турнире Деннис Новак выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Деннис Новак выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Деннис Новак допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Деннис Новак особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Деннис Новак, это умение играть на травяных кортах.

Марк-Андреа Хуслер

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Марк-Андреа Хуслер все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Марк-Андреа Хуслер сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Марк-Андреа Хуслер все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Марк-Андреа Хуслер предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Деннис Новак — Марк-Андреа Хуслер Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Деннис Новак и Марк-Андреа Хуслер. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Деннис Новак — Марк-Андреа Хуслер: кто пройдет в следующий раунд?

Судя по количеству финалов и титулов, которые Деннис Новак имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Деннис Новак и Марк-Андреа Хуслер отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Марк-Андреа Хуслер в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Деннис Новак превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Марк-Андреа Хуслер сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Деннис Новак гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Деннис Новак — Марк-Андреа Хуслер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Деннис Новак и Марк-Андреа Хуслер. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Деннис Новак и для Марк-Андреа Хуслер, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-442521-prognoz-na-match-9-iyulya-rio-tersero-sportivo-suardi-12-07-21/