Прогноз Хенан Шедиян Лаойиу — Цзянсу Яньнань Сукэ (15 июля), ставки и коэффициенты

Хенан Шедиян Лаойиу — Цзянсу Яньнань Сукэ. Прогноз, ставки на матч. Чемпионат Китая (15.07.21)

15.07.2021 в 14:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Китая, в котором на своей площадке местный клуб Хенан Шедиян Лаойиу примет соперника по национальному первенству Цзянсу Яньнань Сукэ.



Баскетбольный поединок Хенан Шедиян Лаойиу – Цзянсу Яньнань Сукэ пройдет в рамках престижного турнира 15.07.2021, так что у игроков еще хватает времени и на отдых, и на тренировки. Арбитр даст старт матчу в 14:30 по Москве. Уже дважды данным командам приходилось встречаться только в рамках этого сезона, причем каждая одержала по домашней победе. В прошлом году было три встречи команд, и в них трижды сильнее были баскетболисты клуба Хенан Шедиян Лаойиу.



Хенан Шедиян Лаойиу — Цзянсу Яньнань Сукэ. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Хенан Шедиян Лаойиу возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Цзянсу Яньнань Сукэ. Данный поединок будет сыгран 15.07.2021, а по московскому времени его начало состоится в 14:30. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Цзянсу Яньнань Сукэ лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Хенан Шедиян Лаойиу

В этом сезоне баскетбольный клуб Хенан Шедиян Лаойиу уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Хенан Шедиян Лаойиу одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Хенан Шедиян Лаойиу лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Хенан Шедиян Лаойиу нет более травмированных игроков основы.



Цзянсу Яньнань Сукэ

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Цзянсу Яньнань Сукэ понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Цзянсу Яньнань Сукэ выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Цзянсу Яньнань Сукэ сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Вплоть до 15.07.2021 включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Хенан Шедиян Лаойиу — Цзянсу Яньнань Сукэ. А так как начало встречи в 14:30 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Хенан Шедиян Лаойиу практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Хенан Шедиян Лаойиу — Цзянсу Яньнань Сукэ. Прогноз, ставки на матч(15.07.21)

Хенан Шедиян Лаойиу

В этом сезоне баскетбольный клуб Хенан Шедиян Лаойиу и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Хенан Шедиян Лаойиу играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Цзянсу Яньнань Сукэ

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Цзянсу Яньнань Сукэ становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Цзянсу Яньнань Сукэ уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Цзянсу Яньнань Сукэ сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Хенан Шедиян Лаойиу — Цзянсу Яньнань Сукэ Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Хенан Шедиян Лаойиу после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 15.07.2021 сыграет матч против БК Цзянсу Яньнань Сукэ. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 14:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Хенан Шедиян Лаойиу также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Хенан Шедиян Лаойиу — Цзянсу Яньнань Сукэ: снова ждем результативной игры

Прошлый матч баскетбольный клуб Хенан Шедиян Лаойиу проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Хенан Шедиян Лаойиу позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Хенан Шедиян Лаойиу играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Хенан Шедиян Лаойиу сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Цзянсу Яньнань Сукэ сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Цзянсу Яньнань Сукэ выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Цзянсу Яньнань Сукэ показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Цзянсу Яньнань Сукэ не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хенан Шедиян Лаойиу — Цзянсу Яньнань Сукэ. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Хенан Шедиян Лаойиу уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Хенан Шедиян Лаойиу пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Хенан Шедиян Лаойиу составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Цзянсу Яньнань Сукэ показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Цзянсу Яньнань Сукэ получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Цзянсу Яньнань Сукэ сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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