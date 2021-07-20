Китай (3х3) — Южная Корея (3х3): хозяева должны брать три очка

Китай (3х3) — Южная Корея (3х3) прогноз профессионала 20.07.21

«Китай (3х3)» – «Южная Корея (3х3)». 20.07.21. Прогноз и ставки на матч

Можно не сомневаться, что 20-го июля 2021 года на стадионе не будет ни одного пустого места, ведь Китай (3х3) — Южная Корея (3х3) это не просто футбольный матч, а дерби, где встречаются принципиальные соперники. Чтобы не пропустить начало поединка, необходимо прийти на трибуны или включить телевизор до 10:30 по московскому времени. В этом сезоне команды уже встречались три месяца назад, и тогда футболисты клуба Китай (3х3) упустили победу, когда вели в счете в два мяча, но в итоге поединок завершился со счетом 3-3.



Букмекеры предложили большой выбор ставок на футбольный матч, в котором соперниками будут команда Китай (3х3) и команда Южная Корея (3х3). Эти клубы давно ведут непримиримую борьбу в чемпионате, а в последние годы их противостояние вышло на новый уровень, так как сейчас эти команды одни из основных претендентов на борьбу за золотые медали футбольного первенства своей страны. Так что нас ждет горячее противостояние, в котором нашим прогнозистам наиболее вероятной ставкой видится ставка на тотал больше желтых карточек. Статистика показывает, что в матчах между собой соперники всегда действуют очень грубо, что будет способствовать проходу ставки. Конечно, команда Китай (3х3) на порядок сильнее своих соперников, однако, на наш взгляд, букмекеры несколько занизили коэффициент на победу хозяев поля. И мы предлагаем здесь заиграть ставку на фору гостей. Вряд ли у команды Китай (3х3) сейчас все настолько хорошо, чтобы хозяева смогли обыграть своих соперников с преимуществом в несколько голов. Да и команда Южная Корея (3х3) уже далеко не такие мальчики для битья. Нет сомнений в том, что матч будет результативным, в составах обеих команд достаточно футболистов, которые умеют реализовывать голевые моменты. Пробитию тотала также будет способствовать то, что оба клуба действуют в атакующем стиле, поэтому ставка на тотал больше в этом матче выглядит вполне оправданным выбором.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Китай (3х3) — Южная Корея (3х3):

В случае победы хозяев букмекеры выплатят выигрыш по коэффициенту 2.08, но, если в футбольном матче Китай (3х3) — Южная Корея (3х3) сильнее будут хозяева, то выиграет котировка 2.08. При ничейном результате конторы выплатят по коэффициенту 6.1.

Прогноз на матч Китай (3х3) – Южная Корея (3х3) (Dragon League 3х3, матч национального перевентсва, воскресенье, 20-го июля 2021 года):Футбольный клуб Китай (3х3) получил от букмекеров на свою победу котировку 2.08, а по коэффициенту 2.08 можно сделать ставку на выигрыш ФК Южная Корея (3х3). По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Матч команды Китай (3х3) и команды Южная Корея (3х3) наши прогнозисты никак не могли оставить без внимания. И дело здесь не только в том, что он будет первым интересным футбольным противостоянием нынешнего сезона. У команд в прошлом сезоне сложились непростые взаимоотношения, так как в одном из матчей неправильное судейское решение привело к довольно драматичным последствиям. Сразу несколько футболистов в составах команд были удалены с поля за грубые нарушения и неспортивное поведение. В СМИ этот инцидент освещался, а затем было сказано, что футболисты помирились. Конечно, на публике оно может быть и так, но вряд ли инцидент можно считать полностью исчерпанным, так что, мы ждем горячего противостояния, тем более что матч будет обслуживать строгий рефери, который не скупится на предупреждения. Теперь о самой игре. Если сравнивать с прошлым сезоном, то существенных кадровых потерь клубы не понесли: да, некоторые футболисты ушли в другие клубы, но на их место пришли другие игроки. Поэтому тренерам не понадобилось менять тактическую схему игры команд, перестраивая ее под конкретного футболиста или группу футболистов. Напомним, что в прошлом сезоне команды действовали активно, то есть, пытались обострять ситуацию, а не ждали своего шанса, ориентируясь на контратаки. Чего-то подобного мы ждем в этом матче, тем более что все футболисты соскучились по игре, и будут стараться максимально проявить себя на поле.

Китай (3х3) – Южная Корея (3х3) 20.07.21

Футбольный поединок Китай (3х3) — Южная Корея (3х3) был перенесен на 20-го июля 2021 года, так как он должен был состояться еще два месяца назад, но тогда арбитр отменил игру из-за сильного дождя. Теперь же футболисты выйдут на поле в 10:30 по московскому времени, и станет ясно, какая команда все же сильнее. Вначале сезона Китай (3х3) и Южная Корея (3х3) играли между собой, и тогда на табло была зафиксирована ничья со счетом 2-2, хотя хозяева поля вели в два мяча после завершения первого тайма.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Чемпионат находится в самом разгаре, поэтому футболистам команды Китай (3х3) и команды Южная Корея (3х3) нельзя расслабляться, ведь борьба за высокие места в чемпионате – это необходимость демонстрировать футбол высшего качества в каждом матче, особенно в матчах с прямыми конкурентами. А в том, что именно команда Китай (3х3) и команда Южная Корея (3х3) будут конкурировать между собой за высокие места в чемпионате, у экспертов нашего ресурса нет никаких сомнений. Команды отлично укомплектованы на нынешний сезон, причем, отличительной чертой обеих команд является наличие хорошей скамейки запасных, футболисты которой могут в любой момент усилить игру команд. Вообще, позволить игрокам такого уровня выходить на замену могут далеко не каждые футбольные команды. Однако, к слову, менеджеры обеих команд постоянно экспериментируют с составом, предоставляя игровое время всем футболистам. Но, по мнению экспертов нашего ресурса, в сегодняшнем матче экспериментов не будет. Обеим командам необходим результат, поэтому менеджеры постараются задействовать всех ведущих футболистов, использовав максимально неудобную тактику для соперника. Отличительными качеством команды Китай (3х3) и команды Южная Корея (3х3) является атакующий стиль игры, так как львиная доля выигрышных матчей команд приходиться на активные действия у ворот соперника. Учитывая, что сегодняшние соперники умеют активно действовать не только в атаке, но и в обороне, наши эксперты полагают, что матч будет очень интересным, а прогнозы от наших экспертов позволят сделать просмотр этого противостояния еще более зрелищным.



Прогноз Китай (3х3) – Южная Корея (3х3) (20-го июля 2021 года), ставки и коэффициенты

Для экспертов нашего ресурса преимущество команды Китай (3х3) в противостоянии с футболистами команды Южная Корея (3х3) очевидно. Хозяева поля проводят лучший сезон, демонстрируя слаженную, результативную игру во всех матчах. Особенно уверенно футболисты команды Китай (3х3) чувствуют себя в родных стенах, где забивают соперникам по несколько мячей. Гости существенно уступают в классе своим соперникам. При этом, футболисты команды Южная Корея (3х3) не отличаются стабильностью в выездных матчах. Да и оборона у команды Южная Корея (3х3) частенько проваливается, из-за этого гости много пропускают. Мы думаем, что всеми этими проблемами гостей футболисты команды Китай (3х3) должны воспользоваться сполна. А это означает, что команда Китай (3х3) уверенно победит в этом матче. Таким образом, наш прогноз на матч команды Китай (3х3) и команды Южная Корея (3х3) – уверенная победа хозяев поля, причем, более рисковые бетторы могут делать ставки на то, что команда Китай (3х3) пробьет фору, заявленную букмекерами. Индивидуальный тотал хозяев поля, как и общий тотал забитых голов в матче мы рекомендуем ставить на больше. В родных стенах команда Китай (3х3) никому не забивала менее двух голов, а учитывая проблемы гостей в обороне, мы полагаем, что победа команды Китай (3х3) будет разгромной. Желтые карточки и нарушения правил в этом матче мы советуем играть на меньше, так как командам не за чем совершать грубые фолы в таком матче. А вот индивидуальный тотал угловых команды Китай (3х3) мы рассматриваем на больше, так как клуб активно использует фланги во время атак, а атаковать хозяева поля в этом матче будут много, поэтому и ставка эта видится уверенной.

Китай (3х3)

Футбольный клуб Китай (3х3) претендует на звание главной сенсации этого сезона, ведь ранее команда была обычным середняком, но в этом розыгрыше чемпионата она очень сильно прибавила, ведь идет на четвертой строчке, имея хорошие шансы впервые в истории пробиться в Лигу Чемпионов. Да, снизу сразу несколько команд наступают на пятки, но все же хозяева показывают стабильные результаты, так что по ходу сезона еще не было явных провалов. Футболисты клуба Китай (3х3) показывают неплохие результаты и дома, и на выезде, а нынешний наставник сделал сильный упор на игру в нападении, так что хозяева стали забивать намного больше. Во многом успехи команды объясняются еще и хорошей результативностью главного форварда, который возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата. В последних пяти турах команда одержала три победы, сыграла вничью и потерпела одно поражение, но оно было на выезде от клуба со второго места. Наставник не сможет задействовать в матче двух травмированных полузащитников, а левый защитник перебрал желтых карточек.

Южная Корея (3х3)

В этом сезоне футболисты клуба Южная Корея (3х3) сильно разочаровывают своих болельщиков, ведь если раньше команда была постоянным участником еврокубков, то в данный момент она пребывает в нижней части турнирной таблицы, занимая только тринадцатую строчку. Футбольный клуб Южная Корея (3х3) много проигрывает не только на выезде, но и в родных стенах, а проблемы гостей заключаются в слабой обороне, которая практически в каждом матче пропускает по два гола. За команду играет один из лучших нападающих чемпионата, за которым охотятся местные гранды, но даже его двадцать забитых голов не помогают футбольному клубу Южная Корея (3х3) подняться выше в турнирной таблице. Уже второй месяц команда находится в кризисе, так как на протяжении девяти туров не может выиграть. В этой безвыигрышной серии было пять поражений и четыре ничейных результата. Президент уже заявил главному тренеру, что если и в этом поединке футбольный клуб Южная Корея (3х3) не сможет одержать победу, то ему грозит отставка. В составе гостей на поле не выйдут травмированные центральный и опорный полузащитники.

Интересные факты перед матчем Китай (3х3) – Южная Корея (3х3)

Несколько сезонов назад команда Китай (3х3) и команда Южная Корея (3х3) находились в числе одних из претендентов на чемпионский титул, клубы могли навязать борьбу грандам. Однако теперь они скатились до уровня середняков. Можно винить в этом многие факторы, однако сейчас стоит отталкиваться от текущей формы команд. А она говорит нам, что оба клуба уже решили свои задачи в турнирной таблице, поэтому в оставшихся матчах сезона могут играть в свое удовольствие. Это означает, что наиболее выгодной ставкой в этом матче является ставка на общий тотал забитых голов на больше. Команда Китай (3х3) и команда Южная Корея (3х3) в нынешнем сезоне играют в атакующий футбол, они много забивают и много пропускают. Скорее всего, в очном противостоянии менеджеры не будут менять тактическую схему своим клубам, и команды вновь продемонстрируют открытый футбол с максимумом голевых моментов. При этом, можно сделать ставки на то, что оба клуба забьют в этом матче, а также на индивидуальный тотал на больше каждой команды. Наши эксперты полагают, что делать прогнозы на исход этого матча бессмысленно, так как победа не даст преимущества в турнирной таблице не одному из соперников. А вот что действительно стоит играть, так это общий тотал нарушений и желтых карточек на меньше. Оба клуба не имеют турнирной мотивации, поэтому вряд ли будут играть грубо, да и в текущем сезоне эти команды не входят в число грубиянов чемпионата. Общий тотал угловых в этом противостоянии мы рассматриваем на больше, так как команда Китай (3х3) и команда Южная Корея (3х3) строят свои атаки через фланги, поэтому подают много стандартов.

Победителем матча станет Китай (3х3) — 2.08, победителем матча станет Южная Корея (3х3) — 2.08, ничья в матче — 6.1.



Китай (3х3) — Южная Корея (3х3). Прогноз и ставки на матч. Dragon League 3х3 20-го июля 2021 года

Мнение экспертов нашего ресурса и букмекеров относительно фаворита в противостоянии команды Китай (3х3) и команды Южная Корея (3х3) – полностью сошлись. Хозяева поля, которые уже выполнили сою задачу в турнирной таблице, и единолично возглавили чемпионат, являются явными фаворитами этого противостояния. Несмотря на комфортный отрыв от ближайших преследователей в турнирной таблице, команда Китай (3х3) явно не намерена сбавлять обороты, это видно из результатов клубов. Сейчас команде важно стабильно набирать очки, особенно против таких соперников, как команда Южная Корея (3х3). Гости находятся в подвалах турнирной таблицы, из которых, по всей видимости, им не выбраться. Клуб отвратительно выступает в выездных матчах, особенно против команд, находящихся в числе лидеров турнирной таблицы. Учитывая, что хозяевам поля сейчас необходимо стабильно набирать очки, то команда Южная Корея (3х3) видится для них легкой добычей, следовательно, мы рекомендуем делать ставки не только на победу команду Китай (3х3) в этом матче, но и на то, что хозяева поля победят крупно, пробив предлагаемую букмекерами фору. Относительно общего тотала голов, то здесь отличной ставкой видится как общий тотал забитых голов на больше, так и индивидуальный тотал голов хозяев поля. Общий тотал угловых тоже следует заигрывать, отталкиваясь от футболистов команды Китай (3х3), поэтому здесь смотрится и индивидуальный тотал угловых команды Китай (3х3) на больше, и фора хозяев поля. А вот ставки на волы и желтые карточки мы бы рекомендовали пропустить, так как в концовке чемпионате ставки на эти события – довольно непредсказуемы.

«Китай (3х3)»

Еще недавно футбольный клуб Китай (3х3) находился на последнем месте в чемпионате, и не было никаких надежд, что удастся спастись от вылета. Но, после того как поменялся главный тренер, игра аутсайдера намного улучшилась, так что в пяти турах под его руководством было лишь одно поражение, причем от представителя ТОП-5 чемпионата, а в остальных матчах хозяева одержали две победы над более сильными соперниками и дважды сыграли вничью. Это позволило подняться с последнего места и футбольный клуб Китай (3х3) даже покинул зону вылета, но остальных аутсайдеров команда опережает исключительно за счет лучшей разницы по забитым и пропущенным мячам. Главное, чтобы эффект от смены наставника продержался как можно дольше, тогда хозяева смогут набрать больше очков и отдалиться от опасной зоны. Но, даже, несмотря на то, что форма футбольного клуба Китай (3х3) улучшилась, он все равно остается самой малозабивающей командой в чемпионате.



«Южная Корея (3х3)»

В этом сезоне футбольный клуб Южная Корея (3х3) показывает намного лучшую игру, чем в прошлые годы, но все равно команда не может вести борьбу за чемпионский титул. Правда, гости и так идут вторыми в чемпионате, что уже является существенным прогрессом, ведь болельщики уже начали забывать, когда их команда занимала такую высокую позицию. Отставание от лидера слишком большое, так что шансы догнать его лишь теоретические. Тем более, что футбольный клуб Южная Корея (3х3) периодически также допускает потери очков, а значит воспользоваться ошибками фаворита вряд ли получится. Игра на выезде уступает домашним результатам, ведь хуже игра в обороне, да и нападение в гостевых поединках действует не настолько результативно. В последних пяти турах гости одержали четыре сухих победы, но и уступили на выезде 2-0 команде с пятой строчки. Серьезных кадровых потерь у футбольного клуба Южная Корея (3х3) нет, ведь хоть и травмированы три полузащитника и один защитник, хорошая глубина состава позволит найти им достойную замену.

Статистика и личные встречи

Матч команды Китай (3х3) и команды Южная Корея (3х3), несомненно, привлечет внимание большого количества любителей футбола. Оба клуба в нынешнем сезоне показывают великолепный футбол, а лидеры команд творят настоящие чудеса. Помимо того что эти футбольные клубы демонстрируют прекрасные результаты в чемпионате, они еще принимают участие в ряде различных турниров, где их результатам тоже можно только позавидовать. Вот такой вот чемпионский матч ждет всех любителей футбола, и наши эксперты просто не смогли оказаться в стороне от такого противостояния. Много известных футбольных экспертов уже высказали свое мнение относительно того, как будут развиваться события в этом матче. В СМИ устраивают многочисленные конкурсы, предлагая каждому любителю футбола предсказать счет противостояния команды Китай (3х3) и команды Южная Корея (3х3). Естественно, так как игра заинтересует всех. Однако эксперты нашего портала решили не делать прогнозы на победителя матча. Такое противостояние, как встреча команды Китай (3х3) и команды Южная Корея (3х3) – само по себе большое событие в мире современного футбола. Поэтому мы решили сосредоточить свое внимание на статистических показателях этого матча, благо, что команды встречаются между собой не впервые. Нам удалось найти много интересных данных, которые помогли нам выбрать качественные ставки в букмекерских конторах. Со всеми прогнозами, касательно этого матча, можно ознакомиться ниже, всем удачных ставок и отличного футбольного вечера!

«Китай (3х3)» — «Южная Корея (3х3)»: кто фаворит грядущей встречи?

Китай (3х3) — Южная Корея (3х3). Прогноз на футбол (20.07.21)

Эксперты нашего портала полагают, что букмекеры несколько завысили коэффициенты на победу команды Китай (3х3) в матче с футболистами команды Южная Корея (3х3). Несмотря на то, что гости занимают более высокое место в турнирной таблице, в родных стенах команда Китай (3х3) чувствует себя в нынешнем сезоне очень уверенно, и в этом смогли убедиться многие соперники, в том числе и футбольные клубы, занимающие более высокие турнирные позиции, чем команда Китай (3х3) и команда Южная Корея (3х3). Исходя из того, что обеим командам в текущем сезоне уже практически ничего не нужно: и команда Китай (3х3), и команда Южная Корея (3х3) уже обеспечили себе участие в следующем сезоне чемпионата, эксперты нашего ресурса видят фаворитами этого матча хозяев поля, на победу которых и рекомендуют делать ставки. Тем более, что многие футболисты и менеджеры отмечали, что играть на поле команды Китай (3х3) очень и очень непросто из-за погодных условий. Общий тотал голов в матче мы рассматриваем на меньше, так как хозяева поля – клуб, который мало забивает и мало пропускает, так что в матче не ожидается много забитых мячей, Общий тотал нарушений лучше играть на меньше, а вот желтых карточек в матче может быть много, так как в составе обеих команд достаточно недисциплинированных футболистов. Общий тотал угловых мы рассматриваем на меньше. Оба клуба не придают фланговым атакам большого значения, стараясь больше действовать через центр поля, так что, общий тотал стандартов лучше играть на меньше.

Китай (3х3) — Южная Корея (3х3): хозяева должны брать три очка

С появлением Интернета прогнозировать и наблюдать за футбольными матчами стало гораздо более удобно. Сейчас уже нет необходимости по старинке записывать результаты футбольных матчей в специальную тетрадку, а потом перелистывать ее в поиске важных записей. Сегодня достаточно открыть вкладку, зайти на специальную страницу, и можно не только посмотреть любой футбольный матч в записи, но и воспользоваться специализированным ресурсом, на котором поминутно расписаны все наиболее важные события, произошедшие в матче, не говоря уже о статистических показателях, как отдельной команды, так и отдельного футболиста. Информационные технологии существенно облегчают жизнь, помогают они и экспертам нашего ресурса, так как благодаря Интернету собирать и анализировать информацию стало в разу проще, хотя, времени на анализ и прогнозирование уходит примерно столько же, как и уходило, так как необходимо все тщательно обдумать и принять верное решение. В матче команды Китай (3х3) и команды Южная Корея (3х3) наши эксперты долго не думали, так как все прогнозы казались очевидными, мы лишь воспользовались статистикой для выбора оптимальной ставки. Надеемся, что бетторам помогут наши прогнозы.

Ведущие отечественные прогнозисты в футбольном матче Китай (3х3) — Южная Корея (3х3) ожидают доминирования гостей, из-за чего настроены поставить на их победу по угловым ударам.

Китай (3х3) – Южная Корея (3х3): статистика и история личных встреч

Команда Китай (3х3) и команда Южная Корея (3х3) относятся к тем футбольным клубам, которые в нынешнем сезоне демонстрируют не только отличный футбол, но и высокий уровень индивидуальной подготовки футболистов. В нынешнем сезоне эти команды уже показали, что им практически нет равных среди других клубов чемпионата, поэтому они и располагаются на верхних строчках турнирной таблицы. Наши эксперты считают, что противостояние команды Китай (3х3) и команды Южная Корея (3х3) является центральным матчем чемпионата, так как победитель этого матча получит отличное преимущество над ближайшими преследователями, в числе которых может оказаться и проигравший клуб. Поэтому к очному противостоянию оба клуба тщательно готовились, и, по словам менеджеров команд, со стартового свистка на поле будут действовать все футболисты основы обеих команд. Напомним, что в составах команды Китай (3х3) и команды Южная Корея (3х3) выступают настоящие профессионалы, которые демонстрируют отличный командный футбол, но могут и в одиночку решить судьбу любого игрового эпизода. Наши эксперты постарались выбрать интересные прогнозы на этот матч среди многочисленных предложений букмекеров, и нам это удалось. Ниже можно изучить наши прогнозы более подробно. Мы думаем, что игра будет интересной и запоминающейся, так как футболисты обеих команд будут играть только на победу.