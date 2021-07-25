Прогноз Петрос Хрисокос — Мэтт Хэлпин (25 июля), ставки и коэффициенты

Петрос Хрисокос — Мэтт Хэлпин. Прогноз, ставки на матч (25.07.21)

25 июля в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Петрос Хрисокос , а противостоять в этом поединке будет Мэтт Хэлпин.



Теннисное противостояние Петрос Хрисокос — Мэтт Хэлпин пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 25 июля. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 22:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Петрос Хрисокос является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Петрос Хрисокос — Мэтт Хэлпин. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Петрос Хрисокос имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 25 июля нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Мэтт Хэлпин. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 22:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Петрос Хрисокос имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Петрос Хрисокос

В этом сезоне Петрос Хрисокос показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Петрос Хрисокос играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Петрос Хрисокос умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Петрос Хрисокос и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Петрос Хрисокос будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Петрос Хрисокос чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Мэтт Хэлпин

На этом турнире Мэтт Хэлпин играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Мэтт Хэлпин все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Мэтт Хэлпин не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Мэтт Хэлпин уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Мэтт Хэлпин на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Мэтт Хэлпин пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Челленджер, Петрос Хрисокос — Мэтт Хэлпин

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Петрос Хрисокос — Мэтт Хэлпин (25 июля), ставки и коэффициенты

Петрос Хрисокос

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Петрос Хрисокос, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Петрос Хрисокос уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Петрос Хрисокос старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Петрос Хрисокос, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Петрос Хрисокос не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Петрос Хрисокос все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Петрос Хрисокос точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Мэтт Хэлпин

Этот сезон Мэтт Хэлпин проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Мэтт Хэлпин снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Мэтт Хэлпин слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Мэтт Хэлпин допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Петрос Хрисокос — Мэтт Хэлпин Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Петрос Хрисокос и Мэтт Хэлпин начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Петрос Хрисокос и Мэтт Хэлпин показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Петрос Хрисокос и Мэтт Хэлпин провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Петрос Хрисокос и Мэтт Хэлпин действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Петрос Хрисокос — Мэтт Хэлпин: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Судя по количеству финалов и титулов, которые Петрос Хрисокос имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Петрос Хрисокос и Мэтт Хэлпин отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Мэтт Хэлпин в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Петрос Хрисокос превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Мэтт Хэлпин сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Петрос Хрисокос гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Петрос Хрисокос — Мэтт Хэлпин. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Петрос Хрисокос и Мэтт Хэлпин. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Петрос Хрисокос и для Мэтт Хэлпин, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-449531-aleksandr-myuller-enco-koko-prognoz-specialista-na-match-26-07-21/