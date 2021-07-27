Прогноз Элизабэт Андрюхова — Басак Эрайдин (27-го июля 2021 года), ставки и коэффициенты

Элизабэт Андрюхова — Басак Эрайдин. Прогноз, ставки на матч. UTR Pro Tennis Series (27.07.21)

27-го июля 2021 года в 17:45 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Элизабэт Андрюхова , а противостоять в этом поединке будет Басак Эрайдин.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 27-го июля 2021 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Элизабэт Андрюхова — Басак Эрайдин. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 17:45 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Элизабэт Андрюхова, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Элизабэт Андрюхова — Басак Эрайдин. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Элизабэт Андрюхова — Басак Эрайдин запланирован организаторами турнира на 27-го июля 2021 года, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 17:45 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Элизабэт Андрюхова и Басак Эрайдин встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Элизабэт Андрюхова имеет три победы при одном поражении.

Элизабэт Андрюхова

Так как Элизабэт Андрюхова выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Элизабэт Андрюхова снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Элизабэт Андрюхова, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Элизабэт Андрюхова чем-то удивить, пока не ясно.



Басак Эрайдин

На этом турнире Басак Эрайдин играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Басак Эрайдин все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Басак Эрайдин не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Басак Эрайдин уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Басак Эрайдин на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Басак Эрайдин пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч Элизабэт Андрюхова — Басак Эрайдин

Элизабэт Андрюхова и Басак Эрайдин – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Прогноз и ставка на матч Элизабэт Андрюхова — Басак Эрайдин 27-го июля 2021 года

Элизабэт Андрюхова

На этом турнире именно Элизабэт Андрюхова может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Элизабэт Андрюхова отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Элизабэт Андрюхова еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Элизабэт Андрюхова не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Басак Эрайдин

Выступать в зале Басак Эрайдин не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Басак Эрайдин старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Басак Эрайдин принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Басак Эрайдин демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Басак Эрайдин даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Басак Эрайдин хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Элизабэт Андрюхова — Басак Эрайдин Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Элизабэт Андрюхова и Басак Эрайдин. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Элизабэт Андрюхова и Басак Эрайдин встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Элизабэт Андрюхова и Басак Эрайдин довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Элизабэт Андрюхова и Басак Эрайдин подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Элизабэт Андрюхова — Басак Эрайдин: погода помешает показать хороший теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Элизабэт Андрюхова имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Элизабэт Андрюхова и Басак Эрайдин отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Басак Эрайдин в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Элизабэт Андрюхова превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Басак Эрайдин сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Элизабэт Андрюхова гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Элизабэт Андрюхова — Басак Эрайдин. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Элизабэт Андрюхова и Басак Эрайдин. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Элизабэт Андрюхова и для Басак Эрайдин, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-450373-prognoz-na-match-raiders-red-gunners-blue-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-27-07-21/