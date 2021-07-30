Прогноз Суини/Шолкате — Ногучи/Чунг (30-го июля), ставки и коэффициенты

Суини/Шолкате — Ногучи/Чунг. Прогноз, ставки на матч (30.07.21)

30 июля в 21:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Суини/Шолкате , а противостоять в этом поединке будет Ногучи/Чунг.



Судья теннисного матча Суини/Шолкате — Ногучи/Чунг должен дать знак о старте игры в 21:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 30 июля, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Суини/Шолкате и Ногучи/Чунг более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Суини/Шолкате имеет четыре победы, то Ногучи/Чунг может похвастаться лишь двумя победами.



Суини/Шолкате — Ногучи/Чунг. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

30 июля пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Суини/Шолкате — Ногучи/Чунг. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 21:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Ногучи/Чунг, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Ногучи/Чунг выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Суини/Шолкате

В этом сезоне Суини/Шолкате имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Суини/Шолкате может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Суини/Шолкате еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Ногучи/Чунг

Ногучи/Чунг имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Ногучи/Чунг уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Ногучи/Чунг умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Ногучи/Чунг обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Ногучи/Чунг проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Суини/Шолкате — Ногучи/Чунг. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Длительное время Суини/Шолкате и Ногучи/Чунг не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Суини/Шолкате и Ногучи/Чунг. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Суини/Шолкате — Ногучи/Чунг. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (30.07.21)

Суини/Шолкате

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Суини/Шолкате, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Суини/Шолкате уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Суини/Шолкате старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Суини/Шолкате, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Суини/Шолкате не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Суини/Шолкате все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Суини/Шолкате точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Ногучи/Чунг

На этом турнире Ногучи/Чунг играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Ногучи/Чунг какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Ногучи/Чунг уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Ногучи/Чунг много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Ногучи/Чунг сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Ногучи/Чунг не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Суини/Шолкате — Ногучи/Чунг Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Суини/Шолкате и Ногучи/Чунг. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Суини/Шолкате — Ногучи/Чунг: снова ждем результативной игры

Суини/Шолкате и Ногучи/Чунг которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Суини/Шолкате имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Ногучи/Чунг хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Суини/Шолкате. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Ногучи/Чунг умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Суини/Шолкате довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Ногучи/Чунг вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Суини/Шолкате.

СЕГОДНЯ МАТЧ Суини/Шолкате — Ногучи/Чунг. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Суини/Шолкате и Ногучи/Чунг сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Суини/Шолкате, и Ногучи/Чунг будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-452045-fransishku-kabral-luka-dzhakomini-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-itf-30-07-21/