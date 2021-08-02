Алонсо-Алехандро Дельгадо — Лазаро Наварро-Батлес. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (02.08.21)

Прогноз Алонсо-Алехандро Дельгадо — Лазаро Наварро-Батлес (02.08.2021), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Алонсо-Алехандро Дельгадо — Лазаро Наварро-Батлес 02 августа

02 августа в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Алонсо-Алехандро Дельгадо , а противостоять в этом поединке будет Лазаро Наварро-Батлес.



Буквально несколько дней назад Алонсо-Алехандро Дельгадо и Лазаро Наварро-Батлес играли свои матчи, а теперь уже 02 августа им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 19:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Алонсо-Алехандро Дельгадо имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Алонсо-Алехандро Дельгадо — Лазаро Наварро-Батлес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 02 августа, так что в разделе тенниса можно найти поединок Алонсо-Алехандро Дельгадо — Лазаро Наварро-Батлес. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 19:00 по Москве, пока не начался поединок. Алонсо-Алехандро Дельгадо и Лазаро Наварро-Батлес еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Алонсо-Алехандро Дельгадо

На данный момент Алонсо-Алехандро Дельгадо является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Алонсо-Алехандро Дельгадо поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Алонсо-Алехандро Дельгадо пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Алонсо-Алехандро Дельгадо слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Алонсо-Алехандро Дельгадо будет более тщательно готовиться к поединку.



Лазаро Наварро-Батлес

Нынешняя форма, которую демонстрирует Лазаро Наварро-Батлес еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Лазаро Наварро-Батлес постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Лазаро Наварро-Батлес пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Лазаро Наварро-Батлес не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Лазаро Наварро-Батлес не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Алонсо-Алехандро Дельгадо — Лазаро Наварро-Батлес. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Алонсо-Алехандро Дельгадо и Лазаро Наварро-Батлес уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Алонсо-Алехандро Дельгадо — Лазаро Наварро-Батлес. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (02.08.21)

Алонсо-Алехандро Дельгадо

В этом сезоне Алонсо-Алехандро Дельгадо демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Алонсо-Алехандро Дельгадо уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Алонсо-Алехандро Дельгадо любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Алонсо-Алехандро Дельгадо часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Алонсо-Алехандро Дельгадо умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Лазаро Наварро-Батлес

Выступать в зале Лазаро Наварро-Батлес не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Лазаро Наварро-Батлес старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Лазаро Наварро-Батлес принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Лазаро Наварро-Батлес демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Лазаро Наварро-Батлес даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Лазаро Наварро-Батлес хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Алонсо-Алехандро Дельгадо — Лазаро Наварро-Батлес Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Алонсо-Алехандро Дельгадо и Лазаро Наварро-Батлес аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Алонсо-Алехандро Дельгадо и Лазаро Наварро-Батлес обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Алонсо-Алехандро Дельгадо и Лазаро Наварро-Батлес постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Алонсо-Алехандро Дельгадо — Лазаро Наварро-Батлес: андердог способен удивить фаворита

Алонсо-Алехандро Дельгадо и Лазаро Наварро-Батлес которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Алонсо-Алехандро Дельгадо имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Лазаро Наварро-Батлес хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Алонсо-Алехандро Дельгадо. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Лазаро Наварро-Батлес умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Алонсо-Алехандро Дельгадо довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Лазаро Наварро-Батлес вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Алонсо-Алехандро Дельгадо.

СЕГОДНЯ МАТЧ Алонсо-Алехандро Дельгадо — Лазаро Наварро-Батлес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Алонсо-Алехандро Дельгадо и Лазаро Наварро-Батлес, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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